Российские десантники примут в 2018 году участие в трех международных учениях 

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Подразделения российских Воздушно-десантных войск будут участвовать в 2018 году в трех международных учениях, которые пройдут на территории РФ, Белоруссии и Египта. Об этом рассказал в опубликованном в понедельник интервью газете «Красная звезда» начальник штаба — первый заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Николай Игнатов.
"До конца текущего года подразделения ВДВ примут участие в трех международных совместных тактических учениях с десантированием и боевой стрельбой, которые будут проводиться на территории России, Белоруссии и Египта", — сообщил он.