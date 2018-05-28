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Российские десантники примут в 2018 году участие в трех международных учениях
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Российские десантники примут в 2018 году участие в трех международных учениях 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Подразделения российских Воздушно-десантных войск будут участвовать в 2018 году в трех международных учениях, которые пройдут на территории РФ, Белоруссии и Египта. Об этом рассказал в опубликованном в понедельник интервью газете «Красная звезда» начальник штаба — первый заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Николай Игнатов.
"До конца текущего года подразделения ВДВ примут участие в трех международных совместных тактических учениях с десантированием и боевой стрельбой, которые будут проводиться на территории России, Белоруссии и Египта", — сообщил он.
Игнатов добавил, что на командование ВДВ возложена обязанность по организации международного конкурса по полевой выучке «Десантный взвод», в котором примут участие военные из Алжира, Венесуэлы, Китая, Пакистана и Судана.
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