Российские десантники примут в 2018 году участие в трех международных учениях

Белоруссии и МОСКВА , 28 мая. / ТАСС /. Подразделения российских Воздушно-десантных войск будут участвовать в 2018 году в трех международных учениях, которые пройдут на территории РФ Египта . Об этом рассказал в опубликованном в понедельник интервью газете «Красная звезда» начальник штаба — первый заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Николай Игнатов

"До конца текущего года подразделения ВДВ примут участие в трех международных совместных тактических учениях с десантированием и боевой стрельбой, которые будут проводиться на территории России, Белоруссии и Египта", — сообщил он.