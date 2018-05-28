Армен Саргсян подарил принцу Чарльзу сад в Армении

Как отметил глава государства, Его Королевское высочество является большим другом Армении и на протяжении многих лет помогает благотворительному проекту « Ереван — моя любовь», который был инициирован Саргсяном в 2010 году.

«Он прекрасно знает историю армянской архитектуры. Единственное, что помимо дружбы представляет ценность — небольшой сад, принадлежавший моей семье, который я ему подарил», — сказал президент.