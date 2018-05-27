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Минск и Москва готовят встречу группы высокого уровня Союзного государства
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Минск и Москва готовят встречу группы высокого уровня Союзного государства 

РИА Новости 15 минут назад
Фото: РИА Новости
МИНСК, 27 мая — РИА Новости. Белоруссия и России готовятся в ближайшее время провести заседание группы высокого уровня Союзного государства, сообщил первый заместитель белорусского премьер-министра Василий Матюшевский.
Он пояснил, что эта тема обсуждалась на его встрече с первым вице-премьером — министром финансов России Антоном Силуановым в рамках Петербургского международного экономического форума.
"В ближайшее время нам следует провести перед союзным Совмином и Высшим госсоветом Союзного государства заседание так называемой группы высокого уровня, где, как правило, мы отрабатываем все принципиальные вопросы", — сказал Матюшевский в интервью телеканалу «Беларусь 1», показанном в воскресенье.
По его словам, на встрече с российским коллегой также обсуждался вопрос евразийской интеграции, связанный с темой прослеживаемости и маркировки товаров, а также взаимодействие Белоруссии с Евразийским фондом стабилизации и развития в рамках действующей кредитной программы для Минска.
Группа высокого уровня, сопредседателями которой являются первые вице-премьеры двух стран, обсуждает актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и союзного строительства, а также рассматривает проекты повесток заседаний Совета министров и Высшего государственного Совета Союзного государства.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что заседание Высшего госсовета СГ планируется провести в июне в Минске. -0-
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