Вице-премьер Армении заявил, что выборы пройдут вне зависимости от воли РПА

Ранее руководитель фракции Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян заявил, что сейчас необходимости в проведении досрочных выборов нет.

"Народ готовится к проведению внеочередных выборов, и они состоятся вне зависимости от воли РПА", — сказал Авинян.

Он добавил, что существуют конституционные механизмы, позволяющие распустить действующий парламент.

В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента и лидера Республиканской партии Сержа Саргсяна на пост премьера. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку, а 8 мая парламент избрал на этот пост лидера оппозиции Никола Пашиняна. После этого РПА, сохранившая большинство в парламенте, объявила себя оппозиционной силой.

Ранее Пашинян заявлял, что внеочередные парламентские выборы могли бы пройти осенью, но эта дата должна быть согласована со всеми политическими силами.

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