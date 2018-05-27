Ещё
Вице-премьер Армении заявил, что выборы пройдут вне зависимости от воли РПА
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вице-премьер Армении заявил, что выборы пройдут вне зависимости от воли РПА 

РИА Новости 13 минут назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 27 мая — РИА Новости. Внеочередные парламентские выборы пройдут в Армении вне зависимости от воли бывшей правящей Республиканской партии, заявил в воскресенье журналистам армянский вице-премьер Тигран Авинян.
Ранее руководитель фракции Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян заявил, что сейчас необходимости в проведении досрочных выборов нет.
"Народ готовится к проведению внеочередных выборов, и они состоятся вне зависимости от воли РПА", — сказал Авинян.
Он добавил, что существуют конституционные механизмы, позволяющие распустить действующий парламент.
В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента и лидера Республиканской партии Сержа Саргсяна на пост премьера. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку, а 8 мая парламент избрал на этот пост лидера оппозиции Никола Пашиняна. После этого РПА, сохранившая большинство в парламенте, объявила себя оппозиционной силой.
Ранее Пашинян заявлял, что внеочередные парламентские выборы могли бы пройти осенью, но эта дата должна быть согласована со всеми политическими силами.
Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>
РИА Новости: последние новости
В армянском селе детскую игрушку приняли за турецкий "шар-шпион" Пашинян призвал армянских чиновников соблюдать ПДД Саргсян впервые после отставки появился на публике
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин раскусил журналиста-провокатора535
Екатеринбург потрясло жестокое убийство79
«На Украине правят шизофреники»277
Китай заявил о вторжении кораблей США52
Бойцов «Альфы» в Донбассе убили свои383
Видео
01:31
В Сирии погибли российские военные
Армия Происшествия
00:13
«Крышу снесло»: Шнуров смутил Сеть странным видео
Шоу-бизнес
03:58
Путин озадачил министров
Политика Общество
00:43
Киеву напомнили о сбежавших из страны украинцах
Украина В мире
00:20
Испытания боевого экзоскелета попали на видео
Оружие Армия
02:39
Звезда «Анатомии страсти» стала жертвой преступников
Шоу-бизнес
00:59
В порту Сочи произошло ЧП
Происшествия
03:26
Синдром Донбасса накрыл украинцев
Украина В мире
04:16
Десятки мужчин устроили погром на рынке в Киеве
Происшествия В мире
01:18
Силовики перебросили под Горловку танки и САУ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение