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Заместитель председателя Китая прибыл в Белоруссию
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Заместитель председателя Китая прибыл в Белоруссию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МИНСК, 27 мая — РИА Новости. Белорусско-китайские отношения развиваются на взаимоуважительной и равноправной основе и должны стать примером для других стран, заявил премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков.
Заместитель председателя КНР Ван Цишань прибыл с первым официальным визитом в Белоруссию, в аэропорту Минска его встретил Кобяков. Визит заместителя председателя КНР продлится по 29 мая.
"Мы рады приветствовать доброго, проверенного друга белорусского народа. Ваш визит в Беларусь очень ценим и воспринимаем как дополнительный добрый знак настроенности китайского руководства на развитие отношений с Беларусью. Мы стремимся к тому, чтобы белорусско-китайские отношения не только активно развивались, но и показывали пример для других стран, какими они могут быть: построенными на добрососедской, взаимоуважительной и равноправной основе", — цитирует Кобякова агентство Белта.
Заместитель председателя КНР поблагодарил его за теплый прием и сказал, что председатель КНР Си Цзиньпин «придает огромное значение» отношениям с Белоруссией.
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