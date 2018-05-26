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Межпарламентская ассамблея СНГ может расшириться на одного участника
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Межпарламентская ассамблея СНГ может расшириться на одного участника 

ТАСС 1 час назад
Фото: Парламентская газета
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Состав Межпарламентской ассамблеи СНГ уже в нынешнем или следующем году может расшириться еще на одно государство. Об этом в интервью ТАСС заявил ее генеральный секретарь Юрий Осипов, принимающий участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Сейчас достаточно благоприятная обстановка, чтобы к нам присоединились новые члены, — сказал он. — Я не буду говорить, о каких государствах идет речь, потому что еще рано, боюсь спугнуть, но мы ведем серьезные переговоры, обмениваемся документами, взвешиваем цену вопроса, потому что нужны какие-то взносы от государства. Я думаю, что если не в этом, то на следующий год в СНГ войдет еще одно государство".
"В Межпарламентскую ассамблею СНГ", — добавил Осипов, отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь о Содружестве или его парламентском измерении.
Межпарламентская ассамблея — межгосударственный орган, разрабатывающий предложения для национальных парламентов стран Содружества. В него входят представители парламентов Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана и Украины. Афганистан имеет статус наблюдателя.
В СНГ, помимо перечисленных стран, также входят Узбекистан и Туркмения, а на правах наблюдателей — Афганистан и Монголия.
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