Лукашенко предложили пригласить иностранца на пост главного тренера сборной

"Безусловно, доля правды в словах президента Белоруссии есть. Нужно делать упор на собственных воспитанников. Привлечение легионеров ведет к повышению класса команды, но сказать, что это ведет к повышению уровня местных игроков сложно. Подход должен быть комплексным, и увлекаться легионерами не стоит.

Другое дело, что нынешнее состояние дел в белорусском хоккее, если не плачевное, то очень непростое. С этой позиции, замыкаться Белоруссии в своем внутреннем хоккейном рынке не стоит. Нужно быть очень избирательным, делать упор на воспитание своих игроков и на привлечение легионеров в тренерские кадры, нежели в ряды самих хоккеистов", — цитирует Кузмака НСН.