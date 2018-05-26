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Лукашенко предложили пригласить иностранца на пост главного тренера сборной
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Лукашенко предложили пригласить иностранца на пост главного тренера сборной 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Известный телекомментатор Александр Кузмак прокомментировал высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко о подготовке кадров для национальной сборной, в которой, по мнению главы государства, не должно быть легионеров.
"Безусловно, доля правды в словах президента Белоруссии есть. Нужно делать упор на собственных воспитанников. Привлечение легионеров ведет к повышению класса команды, но сказать, что это ведет к повышению уровня местных игроков сложно. Подход должен быть комплексным, и увлекаться легионерами не стоит.
Другое дело, что нынешнее состояние дел в белорусском хоккее, если не плачевное, то очень непростое. С этой позиции, замыкаться Белоруссии в своем внутреннем хоккейном рынке не стоит. Нужно быть очень избирательным, делать упор на воспитание своих игроков и на привлечение легионеров в тренерские кадры, нежели в ряды самих хоккеистов", — цитирует Кузмака НСН.
Сборная Белоруссии по хоккею потерпела семь поражений в семи матчах группового этапа на чемпионате мира — 2018 в Дании.
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