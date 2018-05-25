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Игорь Додон: без сильной России Молдавия не сможет решить свои проблемы
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Игорь Додон: без сильной России Молдавия не сможет решить свои проблемы 

Вести.Ru 13 минут назад
Молдавия сейчас находится в очень непростой ситуации, в которой тяжело сохранять нейтралитет. Когда маленькие страны ставят перед выбором, происходит катастрофа, заявил в эфире программы «60 минут» президент республики Игорь Додон.
"Обычно, когда большие геополитические игроки между собой ссорятся, в первую очередь страдают маленькие страны, такие как Молдавия. Мы попали в очень непростую ситуацию. США и Европейский союз пытаются использовать Молдавию в своей геополитической борьбе против России", — отмечает президент Молдавии.
Игорь Додон считает, что для таких стран, как Молдавия, единственный выход — это иметь хорошие отношения с соседями — и с Западом, и с Востоком.
"Я за стратегическое партнерство с Россией. Мы понимаем, что у нас рядом Европейский союз, у нас общая граница. Мы всегда должны исходить из нашего национального интереса, и я уверен, что большие игроки нас поймут", — пояснил он.
Молдавия — это та страна, где Запад и Россия могут показать историю успеха, где можно договориться, считает Додон.
"Нам нужно сохранять государственность, нам нужно объединять страну, нам нужно решить Приднестровскую проблему, но без хороших отношений с Россией это невозможно… Без сильной России Молдавия не сможет решить те проблемы, с которыми сталкивается. Если Запад и Россия договорятся, то и нам будет легче решать эти проблемы", — заключил Игорь Додон.
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