Игорь Додон: без сильной России Молдавия не сможет решить свои проблемы

Молдавия сейчас находится в очень непростой ситуации, в которой тяжело сохранять нейтралитет. Когда маленькие страны ставят перед выбором, происходит катастрофа, заявил в эфире программы «60 минут» президент республики Игорь Додон

"Обычно, когда большие геополитические игроки между собой ссорятся, в первую очередь страдают маленькие страны, такие как Молдавия. Мы попали в очень непростую ситуацию. США Европейский союз пытаются использовать Молдавию в своей геополитической борьбе против России ", — отмечает президент Молдавии.

Игорь Додон считает, что для таких стран, как Молдавия, единственный выход — это иметь хорошие отношения с соседями — и с Западом, и с Востоком.

"Я за стратегическое партнерство с Россией. Мы понимаем, что у нас рядом Европейский союз, у нас общая граница. Мы всегда должны исходить из нашего национального интереса, и я уверен, что большие игроки нас поймут", — пояснил он.

Молдавия — это та страна, где Запад и Россия могут показать историю успеха, где можно договориться, считает Додон.

"Нам нужно сохранять государственность, нам нужно объединять страну, нам нужно решить Приднестровскую проблему, но без хороших отношений с Россией это невозможно… Без сильной России Молдавия не сможет решить те проблемы, с которыми сталкивается. Если Запад и Россия договорятся, то и нам будет легче решать эти проблемы", — заключил Игорь Додон.