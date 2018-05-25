Политолог: У Белоруссии нет денег, чтобы дружить с НАТО

Александр Зимовский в эфире НСН прокомментировал встречу военных представителей сторон.

Белоруссия обсудила вопросы региональной безопасности с НАТО . 24 мая в Минске состоялась встреча помощника министра обороны Белоруссии с заместителем помощника генерального секретаря НАТО. Разговор состоялся в рамках форума «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех». Как сообщается на официальном сайте министерства обороны республики, стороны обсудили вопросы безопасности и перспективы сотрудничества в военной сфере.

Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН заявил, что отсутствие сближения НАТО и Белоруссии обусловлено дефицитом средств — НАТО не готово оплачивать лояльность белорусов.

«Сближение с Североатлантическим Альянсом невозможно, в военной сфере у России , у Беларуси и у НАТО совершенно разные подходы по формированию и оснащению войск вооружением и разнонаправленные военно-политические цели. В Беларуси нет денег, чтобы покупать западное оружие. Минск может по типу Украины ждать только каких-то спонсорских подачек в виде подержанных боевых машин либо оружия, воевавшего еще во Вьетнаме . В этом отношении военно-техническое сотрудничество невозможно. А что касается военно-дипломатической работы — она довольно давно находится в дрейфующем состоянии. Она то активизируется, то глохнет. Кстати, касаясь диалога Россия-НАТО, вчера в кулуарах ПМЭФ постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов дал понять, что «на сегодняшний день позитивная повестка дня диалога Россия — НАТО практически пуста, нулевая» То есть Россия не видит смысла во встречах ради самих встреч, — добавил Зимовский.

Улучшение отношений Белоруссии и Европы объяснили интересами России

Собеседник НСН сообщил, что диалог между Минском и Брюсселем имеет протокольный характер.

«Интерес Беларуси в том, чтобы каким-то образом нарастить свои контакты с Брюсселем в рамках военного общения, причем диалог ведется на уровне «помощников». Он не носит конкретного характера, потому что представитель НАТО прибыл в Минск не специально в Министерство обороны Белоруссии, а в роли свадебного генерала, для участия в форуме. Заодно и познакомиться.

Видимо, следует отметить, что посетивший Минск эмиссар НАТО г-н Аппатурай, который раньше служил пресс-секретарём Альянса, вообще-то является спецпредставителем генсека НАТО по Средней Азии и Кавказу. Ну, то есть, где Беларусь, а где Средняя Азия? Так что налицо чисто протокольный характер общения.

Что касается внятной, чётко артикулированной позиции Беларуси в двусторонних отношениях с НАТО, то на этом же форуме Лукашенко обвинил Альянс в эскалации напряженности в Восточной Европе. Получается так называемый когнитивный диссонанс. Военные помощники не улавливают, как на самом деле видит оперативную карту Европы их главнокомандующий. Возможно, он видит танки НАТО в тридцати километрах от белорусского города Гродно . А обещанных Западом кредитов не видит уже давно. Такая двойственная ситуация вызывает в экспертном сообществе Беларуси если не недоумение, то во всяком случае усмешки», — отметил он.

Белорусские власти в свою очередь негативно высказываются касаемо действий стран НАТО и самой организации. 22 февраля Александр Лукашенко обвинил НАТО в милитаризации Восточной Европы, а также в невыполнении своих обязательств по нерасширению.