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Во Владимире предложили построить «Белорусский квартал»
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Во Владимире предложили построить «Белорусский квартал» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в России Игорь Петришенко предложил возвести во Владимире жилой комплекс «Белорусский квартал». Минск также готов строить жилье, инфраструктурные и социальные объекты в других крупных городах региона, сообщили в посольстве РБ. Возможности расширения сотрудничества Петришенко обсудил с первым вице-губернатором Владимирской области Алексеем Конышевым на ХXII Петербургском международном экономическом форуме.
— В 2017 году товарооборот между Беларусью и Владимиром вырос на 17 процентов и составил почти 220 миллионов долларов, — отметил посол. — Несмотря на это, по объему торговли с республикой регион остается на 28 месте в России.
Во Владимирской области реализуется ряд крупных проектов в сфере машиностроения: в конце 2017 года в Собинском районе открылся комплекс «Волгабас» по производству электробусов и автобусов на газе, планируется выпуск многофункциональных экскаваторов, фронтальных погрузчиков и колесных тракторов. Дипломат предложил заменить импортные комплектующие на белорусские для снижения санкционных рисков.
На развитие агропромышленного комплекса владимирские власти намерены в 2018 году потратить 55 миллионов долларов. Белорусы хотели бы поучаствовать в этом процессе: строить и модернизировать животноводческие комплексы, монтировать в них «под ключ» современное оборудование, расширить поставки сельхозтехники. Также республика готова строить и ремонтировать владимирские дороги, поставлять необходимую для этого технику.
Игорь Петришенко пригласил руководителей российских регионов на специализированные выставки, посвященные сельхозяйственным машинам, оборудованию для переработки и пищевой индустрии, упаковочной и морозильной технике — они пройдут в Минске 5-9 июня в рамках Белорусской агропромышленной недели.
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