Правила хорошего долга: СНГ наложит санкции на Украину

Украина не внесла в бюджет СНГ более 300 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"За четыре с небольшим года Украина не внесла ни копейки в единый бюджет органов СНГ, тем самым создав существенные финансовые трудности в работе организации", — сказала Захарова.

Напомним, что в прошлом месяце президент Украины Петр Порошенко дал поручение правительству запустить процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ и "окончательно закрыть" украинское представительство в Минске

Позже представитель Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что власти не собираются денонсировать соглашения, которые касаются транзита, признания дипломов и трудоустройства.

Ради красного словца и избирательной кампании

Объявление о выходе из СНГ является чисто популистским, рассчитанным на публичное звучание, на начинающуюся на Украине предвыборную кампанию, говорит Олег Неменский.

"Украина, не будучи официально членом СНГ, не может формально выйти оттуда. Однако Киев под шапкой СНГ подписал огромное количество многосторонних соглашений. Количество таких договоров измеряется тысячами, и их пересмотр, замена на двусторонние соглашения — процесс дорогостоящий, который, даже если к нему подойти активно и выделить большие средства, которых у Киева нет, займет многие годы", — объяснил эксперт ФБА "Экономика сегодня".

Возможны санкции по договорам

Так что полностью прекратить участие в СНГ Украина не может, но может отозвать своих представителей в разных органах и отказаться от каких-либо выплат. Конечно, Киеву, который ведет себя по-хулигански, будут предъявляться претензии в этом случае, но сложно предположить, как заставить Украину платить. В любом случае меры против Украины могут быть приняты и вполне существенные.