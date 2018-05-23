Ещё
Минск готовится к Форуму регионов Беларуси и России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минск готовится к Форуму регионов Беларуси и России 

Мир24 2 часа назад
К Форуму регионов Беларуси и России готовятся в Минске. Пятый съезд состоится в начале октября — мероприятия пройдут в Могилеве, Шклове и Горках. Ожидается, что в открытии Форума примут участие президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко, передаёт телеканал «МИР 24».
«Александр Григорьевич Лукашенко пригласил Владимира Владимировича Путина для участия в данном мероприятии. Это накладывает на нас очень большую ответственность. Только официальных делегаций — это порядка 500 человек. Конечно же, с учетом принятия участия глав государств в Форуме, — будет около тысячи», — отметил заместитель председателя Могилевского облисполкома Виктор Некрашевич.
В рамках форума пройдет Совет делового сотрудничества Беларуси и России. По традиции его возглавят председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В Минске уже состоялось заседание оргкомитета по подготовке мероприятия. Определены приоритетные темы: цифровая экономика, аграрная политика, гармонизация законодательства.
«Не секрет, что не только дружба народов демонстрируется на данном форуме. Это — экономическая, торговая составляющая, и вопросы экономики занимают приоритетное направление», — рассказала председатель оргкомитета по подготовке и проведению Пятого Форума регионов Беларуси и России Марианна Щеткина.
Итоговое заседание совместного оргкомитета с участием представителей Совета Федерации России пройдет летом.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Саммит ЕАЭС: Пашинян встретился с Додоном и главой коллегии ЕЭК Шойгу: Россия готова обучать больше военных из Узбекистана Нигматулин: Казахстан готов к ратификации интеграционных соглашений
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские морпехи устроили демарш274
Мать семерых детей отказалась воевать с Россией107
Россию обязали выплатить 2 млрд евро339
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль205
У Иерусалима отбирают «Евровидение»91
Видео
«Калашников» показал уникальные возможности «Витязя»
Оружие
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
01:26
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
03:15
Порошенко заплатил за встречу с Трампом
Украина В мире
03:14
Самойлову не пустили на собственное выступление
Шоу-бизнес
01:18
Анонсированы новые санкции против России
Политика
00:43
Полицейский избил нерасторопного подростка
Происшествия
01:03
«Калашников» показал «Витязя» в действии
Другое
01:43
Украинские морпехи устроили Порошенко демарш
Украина В мире
01:34
Армия США оказалась в зоне риска
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение