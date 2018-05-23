Минск готовится к Форуму регионов Беларуси и России

«Александр Григорьевич Лукашенко пригласил Владимира Владимировича Путина для участия в данном мероприятии. Это накладывает на нас очень большую ответственность. Только официальных делегаций — это порядка 500 человек. Конечно же, с учетом принятия участия глав государств в Форуме, — будет около тысячи», — отметил заместитель председателя Могилевского облисполкома Виктор Некрашевич

В Минске уже состоялось заседание оргкомитета по подготовке мероприятия. Определены приоритетные темы: цифровая экономика, аграрная политика, гармонизация законодательства.

«Не секрет, что не только дружба народов демонстрируется на данном форуме. Это — экономическая, торговая составляющая, и вопросы экономики занимают приоритетное направление», — рассказала председатель оргкомитета по подготовке и проведению Пятого Форума регионов Беларуси и России Марианна Щеткина.

Итоговое заседание совместного оргкомитета с участием представителей Совета Федерации России пройдет летом.

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