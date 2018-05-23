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Министры обороны России и Армении договорились развивать сотрудничество
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Министры обороны России и Армении договорились развивать сотрудничество 

Мир24 1 час назад
Министры обороны Армении и России Давид Тоноян и Сергей Шойгу договорились продолжить намеченные ранее программы и расширить сотрудничество по новым направлениям, передает телеканал «МИР 24».
«Д. Тоноян и С. Шойгу заявили о готовности обеспечить продолжение существующих договоренностей и программ в двустороннем и многостороннем форматах, а также их расширение по новым направлениям», — сообщает на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
Встреча министров состоялась в Астане на полях заседания Совета министров обороны стран ОДКБ.
Напомним, руководители оборонных ведомств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана собрались для рассмотрения вопросов совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности, совершенствования управления коллективными силами.
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