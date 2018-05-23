Лукашенко выступит на форуме «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех»

Ознакомиться с оценкой руководства Беларуси современной международной политики «из первых рук» смогут участники открывшегося в Минске международного форума «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех». Приветствую его участников, министр иностранных дел РБ Владимир Макей сообщил о предстоящем в четверг выступлении на пленарном заседании президента Александра Лукашенко

"Вы получите возможность услышать подходы главы нашего государства к современной международной политике и вопросам региональной и международной безопасности", — сказал Владимир Макей. Он убежден, что выступление белорусского лидера послужит толчком для дальнейших заинтересованных дискуссий, в том числе за рамками форума.

России, США и Китая. Форум «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех» проходит в Минске 23-25 мая. Его организатором выступила экспертная инициатива «Минский диалог». Мероприятие, по замыслу организаторов, должно положить начало ежегодному открытому и масштабному диалогу между ведущими экспертами из Восточной Европы, Европейского союза

Минск предоставит качественно новую площадку для дискуссий о настоящем и будущем региональной и международной безопасности. В нынешнем форуме принимают участие 350 экспертов и официальных лиц более чем из 40 стран.