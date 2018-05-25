Пашинян: в Армении произошла культурная революция

Об этом он заявил в пятницу на встрече с деятелями культуры, которая транслировалась в прямом эфире по местным телеканалам.

"Деятели культуры очень повлияли на внутриполитические изменения в республике. Они создали атмосферу, в которой наш народ сделал свой шаг, что и привело к революции любви и толерантности. В каком-то смысле в нашей стране произошла культурная революция", — сказал глава армянского кабмина.

Пашинян отметил, что необходимо «сохранить эту атмосферу». «Только в этом случае в стране не будет попыток установить диктатуру», — добавил он.