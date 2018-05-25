Пашинян: в Армении произошла культурная революция 

ЕРЕВАН, 25 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что произошедшие в последнее время внутриполитические события в стране можно воспринимать в том числе как культурную революцию.
Об этом он заявил в пятницу на встрече с деятелями культуры, которая транслировалась в прямом эфире по местным телеканалам.
"Деятели культуры очень повлияли на внутриполитические изменения в республике. Они создали атмосферу, в которой наш народ сделал свой шаг, что и привело к революции любви и толерантности. В каком-то смысле в нашей стране произошла культурная революция", — сказал глава армянского кабмина.
Пашинян отметил, что необходимо «сохранить эту атмосферу». «Только в этом случае в стране не будет попыток установить диктатуру», — добавил он.
13 апреля в Армении начались массовые митинги сторонников оппозиции во главе с Пашиняном, их участники выступили против избрания экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. В результате 23 апреля Саргсян подал в отставку, а 8 мая парламент избрал премьером Пашиняна. За смену власти выступили много известных артистов-армян: шоумен Гарик Мартиросян, канадская актриса Арсине Ханджян, актер Грант Тохатян и лидер группы System of a Down Серж Танкян. Последний даже приехал в Ереван, чтобы поддержать Пашиняна.