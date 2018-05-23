Товарооборот Ленобласти и Белоруссии вышел на докризисный уровень по итогам 2017 года

"Последние годы мы наблюдали динамику роста товарооборота, и, по последним данным, полученным от белорусской стороны, мы восстановили докризисные показатели — за 2017 год это $517 млн", — сказал Дрозденко.

Он добавил, что последний раз такие показатели фиксировались до 2014 года. «До кризиса 2014 года был показатель товарооборота в $500 млн Затем цифра упала, и было две причины — и причины экономические, так как был небольшой спад производства и в России , и в Ленинградской области, и в Республике Беларусь. И второе — мы продукцию считаем в своих ценах, а из-за того, что изменился курс рубля по отношению к доллару, естественно, что физически объемы товарооборота упали не на столько, на сколько упали объемы в денежном выражении», — пояснил губернатор.

Белоруссия и Ленинградская область сотрудничают в сфере агропромышленного комплекса (поставляют семена и продовольствие), промышленности (Ленинградская область закупает сельскохозяйственную технику), а также в теплоэнергетической сфере и других областях.

В ходе двухсторонней встречи Дрозденко и Матюшевский подписали соглашение о взаимном сотрудничестве до 2020 года. В нем отражены показатели по росту товарооборота между Белоруссией и Ленинградской областью, а также прописан план взаимодействия в сферах культуры и туризма.