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Товарооборот Ленобласти и Белоруссии вышел на докризисный уровень по итогам 2017 года
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Товарооборот Ленобласти и Белоруссии вышел на докризисный уровень по итогам 2017 года 

ТАСС 2 часа назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Товарооборот между Белоруссией и Ленинградской областью вышел на докризисный уровень по итогам прошлого года и превысил $500 млн, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко на рабочей встрече с первым вице-премьером республики Василием Матюшевским.
"Последние годы мы наблюдали динамику роста товарооборота, и, по последним данным, полученным от белорусской стороны, мы восстановили докризисные показатели — за 2017 год это $517 млн", — сказал Дрозденко.
Он добавил, что последний раз такие показатели фиксировались до 2014 года. «До кризиса 2014 года был показатель товарооборота в $500 млн Затем цифра упала, и было две причины — и причины экономические, так как был небольшой спад производства и в России, и в Ленинградской области, и в Республике Беларусь. И второе — мы продукцию считаем в своих ценах, а из-за того, что изменился курс рубля по отношению к доллару, естественно, что физически объемы товарооборота упали не на столько, на сколько упали объемы в денежном выражении», — пояснил губернатор.
Белоруссия и Ленинградская область сотрудничают в сфере агропромышленного комплекса (поставляют семена и продовольствие), промышленности (Ленинградская область закупает сельскохозяйственную технику), а также в теплоэнергетической сфере и других областях.
В ходе двухсторонней встречи Дрозденко и Матюшевский подписали соглашение о взаимном сотрудничестве до 2020 года. В нем отражены показатели по росту товарооборота между Белоруссией и Ленинградской областью, а также прописан план взаимодействия в сферах культуры и туризма.
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