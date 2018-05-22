Глава МИД Беларуси опроверг высказывания своего литовского коллеги 

«Некоторые из государств, которые обвиняют Беларусь в „зависимости“ от третьих стран, сами в значительной степени зависят от нее». Эту точку зрения в белорусском МИД изложили в связи с недавними недружественными высказываниями министра иностранных дел Литвы.
Глава белорусского МИД Владимир Макей на встрече с делегацией европейских послов по делам «Восточного партнерства» пояснил позицию официального Минска по этому вопросу, сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Со ссылкой на Макея там пояснили, что возникающие сложности с пересечением белорусско-литовской границы главным образом связаны с недостаточной развитостью таможенной инфраструктуры именно на литовской стороне. В этой связи соседям рекомендовано довести ее состояние как минимум до такого уровня, которого достигла Беларусь при содействии ЕС. При этом Минск готов совместно с Вильнюсом работать над устранением барьеров для поездок граждан и упрощением порядка пересечения границы.
Касаясь литовской позиции относительно сооружения атомной электростанции, в МИД в очередной раз подчеркнули, что «Беларусь полностью открыта к диалогу с профильными международными структурами и, прежде всего, с МАГАТЭ. Утверждения о том, что Беларусь, якобы, способна „манипулировать“ мнением наиболее авторитетной в мире организации в сфере безопасности объектов ядерной энергетики, бездоказательны и не свидетельствуют о высоком профессионализме их авторов», — проинформировали агентство о содержании состоявшегося разговора.
Белорусская сторона заинтересована в нормальном, прагматичном и взаимовыгодном сотрудничестве, подчеркнул министр иностранных дел. В этой связи, убежден он, необходимо придать взаимоотношениям более структурированный и устойчивый характер в интересах обеих сторон и региональной стабильности в целом.
Владимир Макей также отметил, что Минск является надежным и предсказуемым партнером ЕС, а не источником нестабильности, и не требует для себя членства в Евросоюзе или каких-либо преференциальных отношений с ним.
Во встрече в Минске приняли участие послы по особым поручениям из Польши, Швеции, Нидерландов, Румынии, Финляндии, Словении, Венгрии, Словакии, Литвы, Великобритании, Австрии и Германии, а также глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин.
Делегация находится в Беларуси с рабочим визитом, в ходе которого были обсуждены, в частности, подготовка неформальной встречи министров иностранных дел и глав «цифровых» ведомств «Восточного партнерства» в Минске 21-22 июня 2018 года, а также реализация договоренностей по итогам саммита стран — участниц инициативы в Брюсселе в 2017 году.