Глава МИД Беларуси опроверг высказывания своего литовского коллеги

«Некоторые из государств, которые обвиняют Беларусь в „зависимости“ от третьих стран, сами в значительной степени зависят от нее». Эту точку зрения в белорусском МИД изложили в связи с недавними недружественными высказываниями министра иностранных дел Литвы

Глава белорусского МИД Владимир Макей на встрече с делегацией европейских послов по делам «Восточного партнерства» пояснил позицию официального Минска по этому вопросу, сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Со ссылкой на Макея там пояснили, что возникающие сложности с пересечением белорусско-литовской границы главным образом связаны с недостаточной развитостью таможенной инфраструктуры именно на литовской стороне. В этой связи соседям рекомендовано довести ее состояние как минимум до такого уровня, которого достигла Беларусь при содействии ЕС . При этом Минск готов совместно с Вильнюсом работать над устранением барьеров для поездок граждан и упрощением порядка пересечения границы.

Касаясь литовской позиции относительно сооружения атомной электростанции, в МИД в очередной раз подчеркнули, что «Беларусь полностью открыта к диалогу с профильными международными структурами и, прежде всего, с МАГАТЭ . Утверждения о том, что Беларусь, якобы, способна „манипулировать“ мнением наиболее авторитетной в мире организации в сфере безопасности объектов ядерной энергетики, бездоказательны и не свидетельствуют о высоком профессионализме их авторов», — проинформировали агентство о содержании состоявшегося разговора.

Белорусская сторона заинтересована в нормальном, прагматичном и взаимовыгодном сотрудничестве, подчеркнул министр иностранных дел. В этой связи, убежден он, необходимо придать взаимоотношениям более структурированный и устойчивый характер в интересах обеих сторон и региональной стабильности в целом.

Владимир Макей также отметил, что Минск является надежным и предсказуемым партнером ЕС, а не источником нестабильности, и не требует для себя членства в Евросоюзе или каких-либо преференциальных отношений с ним.