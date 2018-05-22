Шойгу заявил об угрозе перемещения террористов из Афганистана в СНГ

Ситуация в Афганистане дает возможность перемещения террористов в сопредельные государства, сообщает во вторник пресс-служба Минобороны со ссылкой на главу ведомства Сергея Шойгу

«Мы не можем сегодня сказать о том, что ситуация в Афганистане становится более стабильной, более безопасной. С учетом того, что формирования, которые уходят из Сирии , перемещаются в том числе в Афганистан. И здесь, конечно, особую роль играет подготовка военных специалистов, тех, кто в случае необходимости может встать на защиту интересов государства», — отметил глава российского военного ведомства на переговорах с министром обороны Узбекистана Адбусаламом Азизовым.

«Здесь нельзя не отметить возрастающую угрозу международного терроризма, который перемещается из Сирии в соседние, сопредельные государства, в том числе в Узбекистан», — добавил Шойгу.

В ходе переговоров российский министр также отметил, что Москва готова увеличить в разы количество военных специалистов, которые учатся в учебных заведениях в России

«В этом есть необходимость, в этом есть потребность. Помимо этого, готовы рассмотреть и варианты направления преподавателей сюда», — сказал глава Минобороны РФ.