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Шойгу заявил об угрозе перемещения террористов из Афганистана в СНГ
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Шойгу заявил об угрозе перемещения террористов из Афганистана в СНГ 

Rambler News Service 11 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Ситуация в Афганистане дает возможность перемещения террористов в сопредельные государства, сообщает во вторник пресс-служба Минобороны со ссылкой на главу ведомства Сергея Шойгу.
«Мы не можем сегодня сказать о том, что ситуация в Афганистане становится более стабильной, более безопасной. С учетом того, что формирования, которые уходят из Сирии, перемещаются в том числе в Афганистан. И здесь, конечно, особую роль играет подготовка военных специалистов, тех, кто в случае необходимости может встать на защиту интересов государства», — отметил глава российского военного ведомства на переговорах с министром обороны Узбекистана Адбусаламом Азизовым.
«Здесь нельзя не отметить возрастающую угрозу международного терроризма, который перемещается из Сирии в соседние, сопредельные государства, в том числе в Узбекистан», — добавил Шойгу.
В ходе переговоров российский министр также отметил, что Москва готова увеличить в разы количество военных специалистов, которые учатся в учебных заведениях в России.
«В этом есть необходимость, в этом есть потребность. Помимо этого, готовы рассмотреть и варианты направления преподавателей сюда», — сказал глава Минобороны РФ.
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