Премьер-министр Беларуси дал интервью «Синьхуа» 

Пути расширения белорусско-китайского сотрудничества в области машиностроения, сотрудничество в гуманитарной сфере, реализация совместных инвестиционных проектов стали магистральной темой интервью, которое дал сегодня премьер-министр РБ Андрей Кобяков китайскому информационному агентству «Синьхуа».
Во время интервью, сообщает БЕЛТА, глава белорусского кабинета министров ответил на вопросы о развитии двусторонних отношений: участии Беларуси в строительстве экономического пояса Шелкового пути, торгово-экономическом взаимодействии двух стран, перспективах индустриального парка «Великий камень» и других совместных проектов, взаимной отмене виз.
Встреча премьер-министра с агентством «Синьхуа» состоялась перед официальным визитом в белорусскую столицу заместителя председателя КНР Ван Цишаня, который запланирован на конец мая. А в первой декаде июня, как уже сообщалось, состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском городе Циндао.
Как известно, президент Беларуси примет участие в этом заседании, планируется также встреча Александра Лукашенко с Председателем КНР Си Цзиньпином. Андрей Кобяков подчеркнул, что официальный Минск «рассматривает визит Ван Цишаня в Беларусь прежде всего в ключе подготовки к встрече лидеров двух стран». Стороны намерены обменяться мнениями по актуальным вопросам мировой повестки дня, обсудить совместные усилия, направленные на развитие совместного проекта — индустриального парка «Великий камень», — отметил в интервью премьер-министр.