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Внеочередные выборы остаются в приоритете в Армении
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Внеочередные выборы остаются приоритетом правительства, заявил Пашинян 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: Sputnik / Асатур Есаянц
Внеочередные парламентские выборы продолжают оставаться приоритетом правительства Армении, заявил в понедельник журналистам премьер-министр страны Никол Пашинян после церемонии принесения присяги.
Ранее Пашинян заявлял, что досрочные парламентские выборы в стране могут пройти уже в 2018 году.
"Внеочередные выборы — наш приоритет, но это не означает, что это единственная задача правительства. У нас будет долгосрочная программа, одно не противоречит другому", — сказал Пашинян.
В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента и лидера Республиканской партии Сержа Саргсяна на пост премьера. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку, а 8 мая парламент избрал на этот пост лидера оппозиции Никола Пашиняна.
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