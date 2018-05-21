Внеочередные выборы остаются в приоритете в Армении

Внеочередные выборы остаются приоритетом правительства, заявил Пашинян

Внеочередные парламентские выборы продолжают оставаться приоритетом правительства Армении , заявил в понедельник журналистам премьер-министр страны Никол Пашинян после церемонии принесения присяги.

Ранее Пашинян заявлял, что досрочные парламентские выборы в стране могут пройти уже в 2018 году.

"Внеочередные выборы — наш приоритет, но это не означает, что это единственная задача правительства. У нас будет долгосрочная программа, одно не противоречит другому", — сказал Пашинян.