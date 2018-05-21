Саргсян впервые после отставки появился на публике

Экс-президент Армении , бывший премьер Серж Саргсян впервые после отставки с поста главы правительства появился на публике, следует из видеокадров, размещенных на сайте издания "Жоховурд".

Саргсян приехал на похороны матери двух бывших премьер-министров Армении — Вазгена Арама Саркисянов . Вазген Саркисян был убит во время теракта в армянском парламенте в октябре 1999 года. После этого несколько месяцев армянское правительство возглавлял его брат Арам.

На видеокадрах видно, как Саргсян выражает соболезнования Араму Саркисяну, ныне депутату парламента от возглавляемой премьер-министром Николом Пашиняном фракции "Елк", и его брату Армену. С журналистами он не общался.

В последний раз Саргсян появлялся перед объективами видеокамер 22 апреля, перед отставкой с поста премьера.

В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента и лидера Республиканской партии Саргсяна на пост премьера. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку, а 8 мая парламент избрал на этот пост лидера оппозиции Пашиняна.

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