Нигматулин: Казахстан готов к ратификации интеграционных соглашений 

Казахстан готов в ускоренном режиме ратифицировать интеграционные соглашения, которые достигли главы государств на заседании Высшего евразийского экономического совета 14 мая в Сочи. Об этом заявил председатель Мажилиса парламента Казахстана Нурлан Нигматулин на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, передает «МИР 24».
«Все соглашения между Казахстаном и Россией носят важный характер, особенно по реализации проектов по увеличению транспортно-логистических возможностей нашей страны. И мы готовы в ускоренном режиме решить все вопросы ратификации интеграционных соглашений», — отметил Нигматулин.
По его словам, Россия для Казахстана — это стратегический партнер и надежный друг.
«Как сказал наш лидер Нурсултан Назарбаев, Россия — это Богом данный нам добрый сосед, и мы имеем с ним не только общее историческое прошлое, но и прекрасные отношения в настоящем и перспективы в будущем», — сказал Нигматулин.
Председатель Мажилиса Казахстана Нурлан Нигматулин в понедельник прибыл в Москву с официальным визитом. В программе визита, помимо встречи со спикером нижней палаты парламента РФ Вячеславом Володиным, значится участие в 10-м заседании межпалатной парламентской комиссии по сотрудничеству между Мажилисом и Госдумой. Сегодня же с участием Нигматулина в Госдуме откроется выставка «Казахстан и Россия — дружба на века!».
Напомним, в начале минувшей недели в Сочи прошел саммит ЕАЭС. Главы государств организации рассмотрели ряд очень важных вопросов, направленных на укрепление взаимодействия. Кроме того, по итогам саммита статус наблюдателя в организации получила Молдова.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ