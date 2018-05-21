Нигматулин: Казахстан готов к ратификации интеграционных соглашений

«Все соглашения между Казахстаном и Россией носят важный характер, особенно по реализации проектов по увеличению транспортно-логистических возможностей нашей страны. И мы готовы в ускоренном режиме решить все вопросы ратификации интеграционных соглашений», — отметил Нигматулин.

По его словам, Россия для Казахстана — это стратегический партнер и надежный друг.

«Как сказал наш лидер Нурсултан Назарбаев , Россия — это Богом данный нам добрый сосед, и мы имеем с ним не только общее историческое прошлое, но и прекрасные отношения в настоящем и перспективы в будущем», — сказал Нигматулин.

Председатель Мажилиса Казахстана Нурлан Нигматулин в понедельник прибыл в Москву с официальным визитом. В программе визита, помимо встречи со спикером нижней палаты парламента РФ Вячеславом Володиным, значится участие в 10-м заседании межпалатной парламентской комиссии по сотрудничеству между Мажилисом и Госдумой. Сегодня же с участием Нигматулина в Госдуме откроется выставка «Казахстан и Россия — дружба на века!».

Напомним, в начале минувшей недели в Сочи прошел саммит ЕАЭС . Главы государств организации рассмотрели ряд очень важных вопросов, направленных на укрепление взаимодействия. Кроме того, по итогам саммита статус наблюдателя в организации получила Молдова

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