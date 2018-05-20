Зачем российские компании поддерживают русофобию и национализм в Белоруссии

Ряд представителей российских компаний в Белоруссии оказывают организационную и даже финансовую поддержку националистическим изданиям и русофобским движениям. Об этом «Ридусу» поведал научный сотрудник Института философии НАН, философ и историк идей Алексей Дзермант.

Одним из наиболее ярких примеров такого подхода является председатель правления российского Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который неоднократно заявлял о приверженности символике антироссийских сил.

В 2014 году в ходе презентации нашумевшего выставочного проекта «Десять веков искусства Белоруссии», реализованного ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» и Минкультуры Белоруссии, банкир сорвал продолжительные овации следующим заявлением:

Пока в Беларуси будет идея и мысль, которая может объединить нас таких разных, с разным художественным вкусом, политическим пристрастием, возрастом и отношениями, до тех пор была, есть и будет наша бел-чырвона белая синеокая Беларусь. Жыве Беларусь!

Бело-красно-белый флаг с 1918 года использовался антироссийскими силами в Белоруссии, но не был принят местным населением как национальный символ. Позже флаг вернулся в страну с политическими эмигрантами, поддержавшими Адольфа Гитлера во время Великой Отечественной войны: он использовался коллаборантами, помогавшим оккупантам грабить местное население и подавлять партизанское движение. Флаг также использовался в качестве отличительного знака личного состава при формировании 30-й дивизии SS.

НАТО. На сегодняшний день бело-красно-белый флаг наряду с лозунгом «Жыве Беларусь!» являются символами праворадикальных русофобских организаций в Белоруссии: их члены заявляют о необходимости ликвидации государственного статуса русского языка, люстрациях «пособников режима Лукашенко», выхода Белоруссии из Союзного государства и других интеграционных объединений с Россией , а также вступления в Евросоюз

Глава «дочки» Газпрома Бабарико был неоднократно замечен на подобных мероприятиях, все они носили культурный характер — но с националистической подоплекой, отметил в беседе с «Ридусом» Алексей Дзермант. По словам эксперта, Бабарико также является возможным спонсором националистическим изданиям, так как они отражают его политические убеждения.

На мой взгляд, это очень странно. Господин Бабарико представляет в Белоруссии российский капитал, а поддерживает — пусть даже только словами — антироссийские идеи. Есть же какая-то коммерческая этика: если твои партнеры связаны с какой-то страной, то не стоит пропагандировать или публично поддерживать носителей идеологии, направленной против этой страны.

Бабарико неоднократно становился «Меценатом года» по версии белорусских изданий, придерживающихся русофобской редакционной политики. Не стал исключением и текущий год: накануне в Минске Белгазпромбанк Бабарико получил звание «Меценат культуры Беларуси» — с формулировкой «За вклад в развитие и популяризацию белорусской культуры».

Господин Бабарико выступает в качестве мецената, но те мероприятия, на которых он появляется, имеют неоднозначный характер. Это не просто абстрактная культура: когда речь заходит о представителях гуманитарной, творческой интеллигенции, которые исповедует националистические взгляды — тогда и появляется господин Бабарико, подчеркивает Дзермант.

Одним из последних случаев «развития белорусской культуры» со стороны финансовой структуры Бабарико стала спонсорская поддержка издания пятитомника Светланы Алексиевич на белорусском языке.

Для нас это еще один шанс поучаствовать в партнерском проекте — мы традиционно на протяжении многих лет наивно полагаем, что в Беларуси можно содействовать формированию среднего класса, который имеет тягу к интеллектуальному труду. Когда мы увидели проект, в котором есть ум, сразу за него зацепились, говорил ранее Бабарико.

«Случай с Алексиевич тоже был вопиющий, — продолжает собеседник «Ридуса». — Известно, что она — ярая противница как белорусской, так и российской власти, обвиняет всех в «совковости» и тоталитаризме. А тут оказывается, что Газпром выступил спонсором издательства ее книг на белорусском языке! Сумма была собрана очень серьезная. И почему-то к этому имеет отношение российская структура с российским капиталом, при том что сама Алексиевич в каждом интервью рассказывает об ужасных российских монополиях, которые угрожают и Европе, и белорусской независимости».

Странная, абсурдная ситуация. Москве нужно более внимательно относиться к тем людям, которые здесь представляют ее интересы, более избирательно относиться к этому вопросу. Хотя бы для того, чтобы люди понимали местный контекст и не лезли туда, где они могут навредить нашим отношениям — и тем более не поддерживали националистов, которые всегда работают на раскол, отметил Дзермант.

По мнению эксперта, российским представителям компании необходимо обратить особое внимание на поведение Бабарико: