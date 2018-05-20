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Над посольством Британии в Минске вывесили флаг ЛГБТ
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Над посольством Британии в Минске вывесили флаг ЛГБТ 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: EPA
Министерство внутренних дел Белоруссии подвергло критике демарш посольства Великобритании в Минске. 17 мая сотрудники дипломатической миссии подняли над зданием флаг ЛГБТ, пишет РИА Новости.
Как заявили в МВД, "инициативу иностранного государства создать проблемы там, где их не существует, удачной назвать нельзя".
Посол Великобритании в Минске Фиона Гибб ранее пояснила, что такой акцией Соединенное королевство намерено "продвигать права ЛГБТ-сообщества" и бороться с дискриминацией секс-меньшинств.
"Именно 17 мая сторонники однополых отношений определили этаким праздником. Никогда в нашей стране этот день не являлся каким-то памятным и значимым. Подавляющее большинство белорусов придерживается традиционных семейных ценностей, в том числе христианских", — считают в белорусском МВД.
Белорусские полицейские подчеркнули, что "однополые отношения — это подделка, а суть подделки всегда одинакова — обесценивание истины".
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