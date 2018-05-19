Служба нацбезопасности Армении отрицает информацию о прибывших в страну сотрудниках ФБР

Ранее местная газета «Жаманак» сообщила, что группа следователей из США приехала в Армению специально для того, чтобы расследовать «факты отмывания денег со стороны брата экс-президента Армении Сержа Саргсяна Александра Саргсяна, бывшего главы Комитета госдоходов Гагика Хачатряна и еще нескольких крупных чиновников». По версии издания, «эти люди подозреваются в незаконном вывозе своего капитала в США».

"Я отрицаю эту информацию. Следователи из ФБР не приехали в нашу страну и не занимаются никаким расследованием", — сказал Ванецян.