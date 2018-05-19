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Служба нацбезопасности Армении отрицает информацию о прибывших в страну сотрудниках ФБР
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Служба нацбезопасности Армении отрицает информацию о прибывших в страну сотрудниках ФБР 

ТАСС 29 минут назад
ЕРЕВАН, 19 мая. /ТАСС/. Служба национальной безопасности (СНБ) Армении отрицает информацию о том, что в республику прибыли сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США. Об этом в субботу на встрече с руководителями СМИ страны заявил директор СНБ Артур Ванецян.
Ранее местная газета «Жаманак» сообщила, что группа следователей из США приехала в Армению специально для того, чтобы расследовать «факты отмывания денег со стороны брата экс-президента Армении Сержа Саргсяна Александра Саргсяна, бывшего главы Комитета госдоходов Гагика Хачатряна и еще нескольких крупных чиновников». По версии издания, «эти люди подозреваются в незаконном вывозе своего капитала в США».
"Я отрицаю эту информацию. Следователи из ФБР не приехали в нашу страну и не занимаются никаким расследованием", — сказал Ванецян.
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