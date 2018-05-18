Кыргызстан выступает за принятие новой резолюции ООН по урановым хвостохранилищам

По словам К. Боронова, некоторые крупные урановые хвостохранилища в странах Центральной Азии расположены в непосредственной близости от рек и водных источников, что небезопасно для людей. Учитывая это, проводится определенный комплекс мероприятий по решению проблемы хвостохранилищ.

"Так, за последние пять лет была проведена большая работа по улучшению ситуации в данной сфере. В этой связи мы считаем необходимым довести до сведения международного сообщества информацию о существенном прогрессе в этом вопросе и принять в сентябре 2018 года новую соответствующую резолюцию Генеральной Ассамблеи . Мы призываем к дальнейшей международной поддержке решения проблем уранового наследия в Центральной Азии", — сказал первый вице-премьер.

Как сообщила пресс-служба кыргызского правительства, в ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в сфере решения проблемы урановых хвостохранилищ в Кыргызстане и Центральной Азии, а также комплексного развития сельских регионов, образования и верховенства права.

По данным МЧС, сегодня в Кыргызстане насчитываются 92 объекта с токсичными и радиоактивными отходами горнорудного производства. Из них в ведении МЧС находятся 33 хвостохранилища и 25 горных отвалов с общим объемом отходов в 11,9 млн кубометров, из них 6,2 млн кубометров — радиоактивные отходы и 5,7 млн кубометров — токсичные.

Напомним, что в декабре 2013 года ГА ООН единогласным решением утвердила резолюцию Кыргызстана «О роли международного сообщества в предотвращении радиационной угрозы в Центральной Азии», посвященную вопросу реабилитации урановых и иных радиоактивных хвостохранилищ на территории Кыргызстана и других стран Центральной Азии.

В принятой резолюции отмечается важность реабилитации территорий, затронутых бывшими предприятиями по добыче урана, и содержится призыв к мировому сообществу помогать государствам Центральной Азии в решении проблем, связанных с урановыми хвостохранилищами.