Параллельные реальности российско-белорусских отношений

«Отношения между РФ Белоруссией укрепляются, это отношения стратегического партнёрства, союзничества, — напомнил Владимир Путин. — У нас подготовлены важные документы в развитие нашего взаимодействия, в том числе Основные ориентиры макроэкономической политики на 2018-2019 годы». Путин и Лукашенко также обсудили ход подготовки к заседанию Высшего государственного совета Союзного государства, которое планируется провести в Белоруссии в июне этого года.

На фотографиях и кадрах видеосъёмки оба президента всё время улыбаются друг другу, излучая оптимизм и радость от общения. Действительно, Путин и Лукашенко никогда не упускают случая, чтобы наговорить комплиментов в адрес братских народов, а заодно и коллеги-президента.

Но если оторваться от телеэкрана и сводок официоза и поинтересоваться, как на самом деле складываются сегодня отношения между государствами-соседями, оптимизма и умиления сразу резко убавится. Отношения эти с каждым днём ухудшаются.

kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

И месяца не минуло ещё с того дня, когда Александр Лукашенко, обращаясь к народу и парламенту республики с ежегодным посланием, говорил: «Два десятка лет твердим о формировании общего рынка, а проблемы то в одной, то в другой сфере — продовольствия или энергоресурсов — возникают как по графику».

Каждый очередной виток «торговых войн» между двумя странами, организатором и вдохновителем которых неизменно выступает Россия, вызывает гневные отповеди Лукашенко. И это понятно — табу на ту или иную продукцию с белорусской маркой больно бьёт по экономике и бюджету страны.

«Ну, зачем из Новой Зеландии или откуда везти эти 50 тыс. тонн сухого молока, если рядом в Беларуси некуда было его деть? — удивляется Лукашенко. — Качественное, хорошее рядом. За полцены можно было купить. А потом наплевать на всё, растоптать и закрыть границу с Беларусью и сказать: молоко во флягах, цистернах в Россию не везти. А в пакетах можно. Наливом не везти, потому что там якобы заразу нашли. А вот разливаете в пакеты, зараза исчезает. Сделайте выводы сами».

Батька, однако, и сам не промах — сделал вывод: «И вот так друг с другом сталкиваясь, теряем друг друга».

«Временные ограничения», а, проще говоря, очередные запреты на поставки белорусской «молочки», вводимые Россельхознадзором , уже давно стали притчей во языцех. Чиновники разводят руками: ну что же нам прикажете делать, если белорусская продукция ненадлежащего качества?

Возникает вопрос: а судьи кто? Проверки, проводимые другим надзорным ведомством, а именно Роспотребнадзором , регулярно выявляют множество нарушений технологии при изготовлении сыров и прочего продовольствия отечественного производства. Замена натуральных животных жиров пальмовым маслом — далеко не единственное и не худшее из нарушений.

Если Россия давно отказалась от жёстких советских ГОСТов, то Белоруссия продолжает их неукоснительно соблюдать. За этим строго следит государство. Спрашивается, так откуда же тогда взялось это самое «ненадлежащее качество», о котором с упорством, достойным лучшего применения, толкуют российские чиновники?

Лукашенко постоянно подчёркивает, что Беларусь выступает за кооперацию в экономике, единый рынок. За то, чтобы «у нас не было этих глупых разногласий — молочных, мясных, сахарных войн и прочего. Это просто стыдобища», — справедливо говорит союзный нам президент.

Действительно, какой прок от всей этой многоступенчатой интеграции, если она не обеспечивает свободное движение товаров? Это декларируется во всех официальных бумагах Таможенного союза, Единого экономического пространства, но на практике не происходит.

И на кой нужна такая, с позволения сказать, интеграция? — задаётся вопросом Лукашенко. Он постоянно призывает белорусских производителей диверсифицировать внешнеторговые связи. Не получается выстроить их с Россией? Осваивайте новые рынки!

Сказано — сделано! И вот уже сам Батька едет с трёхдневным визитом в Таджикистан , где не только обнимается и обменивается любезностями с президентом Эмомали Рахмоном , но и вместе с ним посещает сборочное производство белорусской сельхозтехники в городке Гиссаре

ТАСС/Виктор Драчев

Сообщается, что выпускаться здесь будут тракторы МТЗ, самоходные косилки, навесное и прицепное оборудование. Эту продукцию планируется продавать как в самом Таджикистане, так и в соседнем Афганистане . Что касается уровня отношений двух республик, Эмомали Рахмон отметил: «Беларусь на сегодняшний день остаётся для Таджикистана одним из важнейших торговых партнёров на территории СНГ».

Кстати, производство тракторов и прочей сельхозтехники — далеко не единственная форма сотрудничества двух стран. На протяжении нескольких лет Белоруссия участвует в сооружении на территории Таджикистана электростанций малой мощности, поставках электротехнического оборудования.

Разумеется, Душанбе сегодня — далеко не единственный торгово-экономический партнёр Минска на постсоветском пространстве. А в недалёком будущем их число вполне может пополниться за счёт стран Евросоюза — с Минска уже снято большинство санкций, думается, что и у оставшихся век окажется недолог.

Европе, кстати, вполне может пригодиться и качественная, при этом недорогая белорусская «молочка». Глупо утверждать, что, кроме нас, она никому больше в мире не нужна.

Отношения между нашими странами развиваются как бы в двух параллельных, не пересекающихся друг с другом, измерениях. Глядишь на очередную встречу в верхах, и сердце поёт. Опускаешься на грешную землю, и его охватывает печаль.

Вообще, с самомнением нефтегазовой державы пора бы, наконец, покончить. Синдром «старшего брата», считающего своим святым долгом наставлять и вразумлять младших, сыграл отрицательную роль в отношениях с Киевом, которые начали портиться задолго до крымско-донбасских событий. Украину мы потеряли если не навсегда, то на десятилетия. Как бы печальный сценарий не повторился в случае с Минском!

Хотелось бы, чтобы слова «стратегическое партнёрство, союзничество», стёршиеся от слишком частого их произнесения, дополнялись реальными делами. У нас сегодня союзников — раз, два и обчёлся. Белоруссию в этом качестве мы должны сохранить во что бы то ни стало.