Президент Туркмении полюбовался затопленной столицей

Президент Туркмении с вертолета полюбовался затопленной столицей

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов совершил осмотр крупных новостроек Ашхабада на вертолете в то время, пока город затапливали проливные дожди. Об этом в среду, 16 мая, сообщает «Хроника Туркменистана».

Государственное информационное агентство страны ТДХ передало, что Бердымухамедов «осмотрел территорию масштабного строительства, сделав круг над ней, благодаря чему можно увидеть целостную картину, объективно оценить ход и динамику работ, их соответствие графику, рациональность использования техники». При этом на кадрах государственного телевидения видно, что котлованы строительных объектов были затоплены, а строительная техника вместо проведения плановых работ месила грязь, указывает «Хроника Туркменистана».

Также издание указывает, что государственные туркменские СМИ предпочли не сообщать о потопе в городе, хотя в результате ливня подвалы жилых домов затопило, а потоки воды создали серьезные проблемы для движения транспорта и пешеходов: во многих местах они размыли грунт под дорогами и тротуарами.