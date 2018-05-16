Назарбаев стал пожизненным владыкой моря и земли

Фактически пожизненный президент Казахстана Нурсултан Назарбаев станет ещё и пожизненным главой совета безопасности государства. При этом сам совет из консультативно-совещательного органа превращается в конституционный институт, координирующий работу всех государственных органов. Соответствующий законопроект принял 16 мая в первом чтении мажилис (нижняя палата) парламента.

В настоящее время Назарбаев может участвовать в президентских выборах несчётное число раз. И только после его ухода должна начаться конституционная реформа, предполагающая наделение дополнительными полномочиями парламент и правительство. Но уходить добровольно 77-летний Назарбаев, похоже, не собирается. И об этом свидетельствует как раз законопроект о совете безопасности.

Теперь глава совбеза будет в государстве более важным лицом, чем президент. Без него не будет решаться никакой важный вопрос, вплоть до назначения заместителей министров. Таким образом президент Назарбаев получает надпрезидентские полномочия. Власть, которую концентрирует Назарбаев в своих руках, можно сравнить разве что с властью Папы Римского, который одновременно и руководитель государства Ватикан , и глава всей католической церкви , и духовный лидер католиков. Кстати, один из титулов Назарбаева — елбасы — можно перевести как «отец нации». Есть даже в наградной системе страны орден с названием «Первый Президент Республики Казахстан — Лидер Нации Нурсултан Назарбаев».

Возможно, Назарбаев и хочет иметь лавры Папы Римского, который, как считается, избирается божественным провидением. Но он не борец за независимость страны, которая на Казахстан буквально свалилась после распада Советского Союза. И хоть Назарбаев любит сравнивать себя с сингапурским Ли Куан Ю и турецким Ататюрком, его вряд ли можно считать основателем политической нации. Даже во главе нового Казахстана он стал не в результате борьбы за власть, а фактически вследствие простого переименования его должности: был первым секретарём ЦК Компартии Казахстана, а стал президентом.

Global Look Press/ dpa /Bernd von Jutrczenka

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (в центре)

Вообще вся биография Назарбаева это планомерное восхождение по карьерной лестнице в рамках существовавших структур. После окончания института он два года проработал на заводе, а потом трудился на комсомольском и партийном поприще. Секретарь парткома, секретарь обкома, секретарь ЦК республиканской партии, член ЦРК КПСС , член ЦК КПСС, член Политбюро ЦК КПСС… И вот сегодня Назарбаев и отец нации, и пожизненный президент, а в скором времени и пожизненный глава совбеза с надпрезидентскими полномочиями.

Для такого статуса нужны и соответствующие инициативы. И не страшно, если они практически невыполнимы. Так 5 марта Назарбаев представил депутатам обоих палат парламента свои инициативы по ускорению экономического роста. Среди них, к примеру снижение налога в десять раз и установление НДФЛ на уровне 1%. Правда, только для тех, кто получает меньше 200 долларов в месяц. То что таких в Казахстане около трети всех работающих, говорит о скудном экономическом потенциале для столь масштабной задачи.

Но ещё масштабнее международные проекты Назарбаева. К примеру, сейчас на саммите Евразийского экономического союза Сочи он предложил судоходный канал от Каспийского до Чёрного моря через территорию Северного Кавказа. По оценке специалистов, он может стоить до 25 миллиардов долларов, а окупится только через 20 лет. Сам по себе проект технически крайне сложен, будет иметь катастрофические последствия для экологии многих российских территорий. «Кто-то даже, чтоб избежать переписки, предлагал — сквозь землю до Вашингтона кабель», — писал иронично Маяковский про грандиозные планы начальства и ухабы на улице.

У Назарбаева колоссальные амбиции, сам Казахстан им просто не соответствует. Поэтому Назарбаев стремится выйти за пределы собственной страны, но это не удаётся сделать по объективным причинам. Увеличить территорию Казахстана нельзя, поэтому Назарбаев пытается играть большую роль в международных делах. Наиболее удобное для этого поле — Евразийский экономический союз. Но тогда надо в ЕАЭС учредить какую-то новую руководящую должность. Только такой должности не может быть в природе.

Казахстан можно считать наиболее успешной республикой всего постсоветского пространства, при Назарбаеве были достигнуты определённые успехи. Но потенциал Казахстана слишком мал, если сравнивать его с претензиями Назарбаева. И самое интересное, что с возрастом его амбиции только увеличиваются.