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Новый премьер Армении Никол Пашинян пообещал освободить всех политзаключенных в стране
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Новый премьер Армении Никол Пашинян пообещал освободить всех политзаключенных в стране 

Newsru.com 28 минут назад
Фото: Newsru.com
Новый премьер-министр Армении
Никол Пашинян
в ходе прямого эфира в соцсети Facebook пообещал своим соотечественникам с соблюдением закона освободить всех политзаключенных в стране.
"Есть два направления — вопросы, связанные с политикой, где не было жертв, и вопросы, связанные с жертвами. Последнее касается группировки «Сасна црер». По первой части необходимо решить вопросы в рамках закона, например, применив амнистию", — объяснил он.
По словам Пашиняна, по вопросу членов «Неистовые сасунцы» ("Сасна црер"), которые в 2016 году захватили здание патрульно-постового полка полиции в Ереване, убили трех полицейских и ранили четырех человек, необходимо провести общественные обсуждения.
"Необходимо понять пути решения проблемы. Однозначно одно — в Армении не должно быть политзаключенных. Это моя политическая позиция", — резюмировал глава армянского кабинета министров.
Отметим, что в понедельник, 14 мая, Пашинян в Сочи встретился с Владимиром Путиным. В ходе беседы глава российского государства выразил надежду, что при новом правительстве Армении отношения между Москвой и Ереваном будут развиваться не менее динамично, чем раньше.
Парламент Армении 8 мая со второго раза на специальном заседании избрал на пост премьер-министра республики лидера протестного движения, руководителя оппозиционной фракции «Елк» Никола Пашиняна.
Этому предшествовали
многодневные митинги
в Ереване и других городах Армении, в ходе которых протестующие требовали сначала отставки с поста премьера экс-президента Сержа Саргсяна, а затем, когда он  уволился, — назначения нового главы правительства и  отстранения
от власти всех представителей правящей Республиканской партии.
В Кремле в разгар уличных протестов в Армении заявили, что  не будут вмешиваться
во внутренние дела республики. Немногим позднее сам Никол Пашинян заявил, что получил из Москвы
гарантии невмешательства
российских властей в политический кризис в Армении. После избрания Пашинна премьером Владимир Путин и Дмитрий Медведев
поздравили
его со вступлением в новую должность, выразив надежду на дальнейшее развитие отношений двух стран.
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