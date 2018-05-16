Новый премьер Армении Никол Пашинян пообещал освободить всех политзаключенных в стране

в ходе прямого эфира в соцсети Facebook пообещал своим соотечественникам с соблюдением закона освободить всех политзаключенных в стране.

"Есть два направления — вопросы, связанные с политикой, где не было жертв, и вопросы, связанные с жертвами. Последнее касается группировки «Сасна црер». По первой части необходимо решить вопросы в рамках закона, например, применив амнистию", — объяснил он.

По словам Пашиняна, по вопросу членов «Неистовые сасунцы» ("Сасна црер"), которые в 2016 году захватили здание патрульно-постового полка полиции в Ереване , убили трех полицейских и ранили четырех человек, необходимо провести общественные обсуждения.

"Необходимо понять пути решения проблемы. Однозначно одно — в Армении не должно быть политзаключенных. Это моя политическая позиция", — резюмировал глава армянского кабинета министров.

Парламент Армении 8 мая со второго раза на специальном заседании избрал на пост премьер-министра республики лидера протестного движения, руководителя оппозиционной фракции «Елк» Никола Пашиняна.

Этому предшествовали

многодневные митинги

в Ереване и других городах Армении, в ходе которых протестующие требовали сначала отставки с поста премьера экс-президента Сержа Саргсяна , а затем, когда он уволился, — назначения нового главы правительства и отстранения

от власти всех представителей правящей Республиканской партии

В Кремле в разгар уличных протестов в Армении заявили, что не будут вмешиваться

во внутренние дела республики. Немногим позднее сам Никол Пашинян заявил, что получил из Москвы

гарантии невмешательства

российских властей в политический кризис в Армении. После избрания Пашинна премьером Владимир Путин и Дмитрий Медведев

поздравили

его со вступлением в новую должность, выразив надежду на дальнейшее развитие отношений двух стран.