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Беларусь предлагает Таджикистану кооперацию в АПК и промышленности
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Беларусь предлагает Таджикистану кооперацию в АПК и промышленности 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
«Беларусь предлагает Таджикистану и другим странам региона кооперацию в АПК и промышленности», — подчеркнул сегодня на площадке диалога деловых партнеров министр сельского хозяйства и продовольствия РБ, сопредседатель белорусско-таджикской межправкомиссии Леонид Заяц, передает БЕЛТА.
Белорусский министр предложил развивать сотрудничество в этой сфере и создавать совместные предприятия по производству продуктов питания. По его словам, Минск готов «организовать на площадках Таджикистана, Казахстана, Афганистана, Узбекистана совместные предприятия по переработке белорусского молока по белорусским технологиям» при участии белорусских специалистов.
Кроме того, участникам форума было предложено рассмотреть инициативу белорусской стороны по организации совместных предприятий по переработке говядины, мяса птицы, а затем — выходу с этой продукцией под единым брендом на рынки третьих стран.
Леонид Заяц заинтересовал деловых партнеров и наличием потенциала по сотрудничеству в области машиностроения, начиная от сельхозтехники до большегрузных БелАЗов и коммунальной техники.
Беларусь планирует удвоить объем реализации своих лекарств на рынке Таджикистана. «Мы имеем возможность сотрудничества в области здравоохранения, по организации производства, сбора и переработки лекарственных растений. Накоплен опыт оказания услуг по проведению уникальных операций», — добавил министр.
Обсуждаются и вопросы экспорта образовательных услуг, оказания помощи специалистам Таджикистана в последипломной подготовке, внедрения высокотехнологичной помощи. Он также отметил возможности для развития сотрудничества в сферах инноваций и IT-технологий.
Как отметил в интервью агентству председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, емкость рынка Таджикистана не очень большая, но эта страна играет важную роль, находясь на своего рода перекрестке торговых путей в своем субрегионе. «Конечно, для Минска очень важно, что Таджикистан подставляет плечо в сотрудничестве с Афганистаном. Кабульские партнеры заинтересованы в различных видах белорусской техники, продуктах питания, лекарственных препаратах и даже стройматериалах», — рассказал председатель БелТПП. Он акцентировал внимание на том, что в бизнес-форуме принимают участие и многочисленные представители деловых кругов из Афганистана, Пакистана, Узбекистана и Казахстана. Соответственно, больший международный резонанс получает и национальная выставка Беларуси.
"Рынки близлежащих стран очень масштабные, и мы всерьез думаем о том, чтобы укреплять нашу промышленную кооперацию", — пояснил Улахович. По его мнению, по итогам деловых встреч в Душанбе есть возможность накопить не менее $10 млн в виде заключенных контрактов и договоренностей. По завершении форума деловая программа переместится на площадку национальной выставки Беларуси в Таджикистане, где представители бизнес-сообщества продолжат обсуждение перспективных направлений сотрудничества.
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