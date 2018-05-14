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Додон поблагодарил Путина за поддержку
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Додон поблагодарил Путина за поддержку в получении Молдавией статуса наблюдателя в ЕАЭС 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Молдавии Игорь Додон в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным поблагодарил его за поддержку в предоставлении стране статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе.
«По окончании работы заседания Высшего евразийского экономического совета провёл двустороннюю встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и поблагодарил его за поддержку предоставления Молдове статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе», — написал Додон в Facebook.
По его словам, лидеры обсудили широкий спектр вопросов, касающихся двусторонних отношений, и отметили очень хороший диалог на уровне президентов.
«Вместе с тем я отметил, что в период за 2013—2016 годы товарооборот между Молдовой и Россией упал в 2,8 раза. Однако в 2017 году был отмечен рост, что говорит о необходимости дальнейшей интенсификации отношений для сохранения положительной динамики», — заявил он.
Додон также сообщил Путину, что примет участие в международном экономическом форуме, который пройдёт 24-26 мая в Санкт-Петербурге.
Ранее Высший евразийский экономический совет проголосовал за наделение Молдавии статусом государственного наблюдателя в ЕАЭС.
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