Додон поблагодарил Путина за поддержку в получении Молдавией статуса наблюдателя в ЕАЭС

Президент Молдавии Игорь Додон в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным поблагодарил его за поддержку в предоставлении стране статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе «По окончании работы заседания Высшего евразийского экономического совета провёл двустороннюю встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и поблагодарил его за поддержку предоставления Молдове статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе», — написал Додон в Facebook. По его словам, лидеры обсудили широкий спектр вопросов, касающихся двусторонних отношений, и отметили очень хороший диалог на уровне президентов. «Вместе с тем я отметил, что в период за 2013—2016 годы товарооборот между Молдовой и Россией упал в 2,8 раза. Однако в 2017 году был отмечен рост, что говорит о необходимости дальнейшей интенсификации отношений для сохранения положительной динамики», — заявил он. Додон также сообщил Путину, что примет участие в международном экономическом форуме, который пройдёт 24-26 мая в Санкт-Петербурге Ранее Высший евразийский экономический совет проголосовал за наделение Молдавии статусом государственного наблюдателя в ЕАЭС.