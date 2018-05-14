Союзники России: Кто в решающий момент не предаст

Ключевыми пунктами повестки эксперты называют двусторонние переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, вступившим в должность 8 мая.

«Это первый контакт нашего президента после инаугурации с лидерами ближайших союзных государств. В этой связи предусматриваются двусторонние встречи со всеми главами государств, которые приедут на заседание», — уточнил и.о. помощника президента РФ Юрий Ушаков

Для России, ведущей тяжелую позиционную борьбу с США , демонстрация единства собранного вокруг Москвы экономического союза чрезвычайно важна. Неслучайно 18 января Путин заявил, что РФ относится к ЕАЭС как к важнейшему региональному интеграционному объединению. Однако ситуация здесь не безоблачная. По мере того, как над Россией сгущаются тучи западных санкций, наши союзники все активнее пытаются дистанцироваться от Москвы.

Перечень «ударов в спину» Москве дополняет новая военная доктрина, принятая осенью 2017 года. В ней среди военных угроз Казахстану впервые упоминаются — с намеком на участие России в событиях на Украине — «гибридные методы борьбы» и «кибератаки».

Да, на Казахстан приходится 10% ВВП ЕАЭС (на Россию — 85%), и участие в экономическом союзе Астане выгодно. Но не оставляет ощущение, что в решающий момент — если такой наступит — Казахстан способен переметнуться на сторону наших геополитических противников.

60% товарооборота внутри ЕАЭС с участием РФ приходится на торговлю с Белоруссией. Но и эти связи не гарантируют лояльности Минска . Лукашенко активно заигрывает с ЕС , Украиной и Китаем . Параллельно в Белоруссии крепнут националистические настроения. В итоге, любое ослабление «Батьки» чревато тем, что Россия в отношении Белоруссии может оказаться в той же ситуации, что и в свое время с Украиной.

Пытается демонстративно уйти из-под влияния Москвы и Киргизия. Достаточно напомнить, что в октябре 2017 года президент Алмазбек Атамбаев подписал указ «Об установлении Дней истории и памяти предков», которым заодно отменил празднование Дня Великой Октябрьской социалистической революции. В Киргизии также сильна оппозиция, которая утверждает, что 40% экономики продолжает находиться в тени, а правоохранительные органы занимаются прослушкой и слежкой за политическими оппонентами. Это значит, что и Киргизия в решающий момент может отречься от России ради очередной «революции тюльпанов».

В результате получается, что единственным надежным партнером России в ЕАЭС останется Армения. Москва является основным торговым партнером Еревана , но главное, она обеспечивает безопасность Армении — и не только энергетическую. Имея в качестве соседей двух заклятых врагов — Турцию Азербайджан — Армения просто вынуждена опираться на поддержку РФ. Без нее армяне рискуют как минимум потерять Арцах (Нагорный Карабах), а может быть, и нечто большее.

Как в реальности выглядят перспективы ЕАЭС, насколько надежны союзники России?

МИД РФ — Страны-союзницы России по ЕАЭС лавируют между собственными экономическими, геополитическими и внутриполитическими интересами, — отмечает экс-директор информационного офиса Совета Европы , преподаватель кафедры европейского и конституционного права МГИМО Николай Топорнин . — При этом, хотя являются бывшими республиками СССР, они очень разные. В итоге наши союзники действуют так, как считают наиболее выгодным для себя в текущий момент. Казахстан заигрывает с США и Китаем, новый премьер Армении пытается доказать, что можно выстроить многовекторную политику, а Белоруссия регулярно ввязывается в торговые войны с РФ.

И на международной арене Россия и ее союзники выступает не вместе, не единым фронтом — как, например, делает Евросоюз в вопросе антироссийских санкций. У нас до сих пор ни одна страна-участница ЕАЭС не признала вхождение Крыма в состав РФ. Дело ограничивается тем, что на словах никто из них действия Москвы не осуждает. Но и не поддерживает — и это с декларируемым единством никак не вяжется.

Но России в нынешних условиях выбирать союзников не приходится. У нас очень сложные отношения с Западом. Мы находимся под режимом санкций, и не исключено, что со стороны США они могут быть усилены. Хорошо, конечно, если нам удастся разыграть ситуацию с Ираном (с односторонним выходом Вашингтона из ядерной сделки, — «СП») в свою пользу, и получить в качестве дивидендов сближение с Германией Францией . Но и это сближение, на мой взгляд, окажется сиюминутным.

Поэтому для нас ЕАЭС — единственная отдушина, где мы себя чувствуем в своей тарелке, где мы главные и заправляем процессом. С другой стороны, у России недостаточно развита экономика, и мы не можем насытить рынки стран-союзниц даже товарами первой необходимости. Это обстоятельство также заставляет наших партнеров по союзу все более настойчиво поглядывать в сторону Запада.

Нам, по сути, ничего не остается, кроме как пытаться на площадке ЕАЭС объединить союзников в единый кулак. Мы просто не можем себе позволить не выступать застрельщиками интеграции. Иначе ЕАЭС, вслед за СНГ, тихо развалится — страны разойдутся по интересам.

Казахстан и Киргизия в этом случае будут ориентироваться на Китай, а Белоруссия — на Евросоюз. И останется Армения — всеми забытая республика, бедная и закрытая в своем географическом положении. Которой тоже, прямо скажем, выбирать не приходится: Иран, Азербайджан и Турция — ее исторические противники.

«СП»: — Что России правильно делать в нынешней ситуации?

— Находить объединительные мотивы, и не забывать про свои интересы. Заметьте, вы днем с огнем не сыщите российских предпринимателей на рынках Белоруссии или Казахстана. Кроме, разумеется, наших компаний-монополистов.

Получается, все наши партнеры по ЕАЭС ищут в этом союзе выгоду для себя, а мы — нет. Я не удивлюсь, если при анализе структуры товарооборота внутри ЕАЭС окажется, что наибольшие выгоду получают именно наши партнеры.

Примерно такая же ситуация, замечу, существует в торговле между США и Евросоюзом. Товарооборот там исчисляется миллиардами долларов, и вроде бы все должны быть довольны — ан нет. Как заявил Дональд Трамп, на деле имеет место игра в одни ворота — не в пользу Америки.

Трамп объявил, что будет бороться с такой ситуацией путем протекционизма. Нам, я считаю, также нужно разобраться с товарооборотом в ЕАЭС, и при необходимости принять меры для защиты своих интересов.

«СП»: — Как в реальности выглядят перспективы союза?

— На мой взгляд, ситуация непростая и даже предкризисная. Развитие ЕАЭС явно не идет по нарастающей. Положение усугубляется тем, что российская элита законсервировалась, а элиты в странах-союзницах уже начали меняться.

В Армении пришел новый премьер из рядов оппозиции, который, судя по всему, хочет сотрудничать, помимо РФ, с США, Ираном и Турцией. В Казахстане президент Назарбаев, мягко говоря, занимает этот пост давно и очень немолод. Если на его место придет новый глава республики, совершенно не факт, что он сделает ставку на сотрудничество с Россией. Лукашенко уже сегодня откровенно говорит, что стратегический союз с Москвой интересен Минску, если только приносит прибыль.

В такой ситуации Москве мало говорить о мировоззренческом и политическом единстве со своими союзниками по ЕАЭС. По идее, мы должны реально привязывать их к себе. Но с нынешней российской экономикой сделать это крайне трудно.