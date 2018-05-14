Главы МИД Казахстана и Грузии обсудят перспективы сотрудничества двух стран

АСТАНА , 14 мая. / ТАСС /. Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов 16 мая встретится с вице-премьером, министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе, который посетит Казахстан с официальным визитом 16-17 мая. Стороны обсудят перспективы сотрудничества. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

"В ходе двусторонней встречи главы внешнеполитических ведомств двух стран намерены обсудить состояние и перспективы двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, провести обмен мнениями по международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес", — говорится в сообщении.

Планируется, что по итогам переговоров будет подписана программа сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран на 2018-2019 годы.