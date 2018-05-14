Ещё
Главы МИД Казахстана и Грузии обсудят перспективы сотрудничества двух стран
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главы МИД Казахстана и Грузии обсудят перспективы сотрудничества двух стран 

ТАСС 1 час назад
АСТАНА, 14 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов 16 мая встретится с вице-премьером, министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе, который посетит Казахстан с официальным визитом 16-17 мая. Стороны обсудят перспективы сотрудничества. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.
"В ходе двусторонней встречи главы внешнеполитических ведомств двух стран намерены обсудить состояние и перспективы двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, провести обмен мнениями по международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес", — говорится в сообщении.
Планируется, что по итогам переговоров будет подписана программа сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран на 2018-2019 годы.
ТАСС: последние новости
Путин и Назарбаев 9 ноября обсудят развитие туризма на форуме в Казахстане Высказывания Леонтьева об Армении не являются позицией "Роснефти" Пашинян сообщил, что собрал на "бархатную революцию" в Армении $16 тысяч
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Силуанов рассказал о повышении НДФЛ85
Россию предупредили об изоляции113
Названы регионы РФ с заразными клещами67
Киркоров оскорбил россиян560
Россию предупредили об изоляции522
Видео
Опубликовано видео о работе ССК МО РФ
Армия
02:48
«Грандиозная стройка»: как «Таврида» изменит жизнь
Общество Недвижимость
01:35
Малахов оскандалился из-за фото с Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес
00:38
В НАТО назвали провокацией покупку Турцией С-400
Армия Ближний Восток
00:46
Поезд проехал через лесной пожар в Хабаровске
Происшествия
00:32
В московском метро произошла потасовка
Происшествия
00:46
«Евровидение» поедет в Иерусалим
Шоу-бизнес Другое
09:46
США пригрозили ЕС за поддержку Ирана
США В мире
00:50
Смерч в Астрахани попал на видео
Происшествия Катастрофы
01:19
На Украине заявили о ненужности Крыма
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение