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Киев принимает меры для помощи пострадавшим в ДТП в Белоруссии украинцам
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Киев принимает меры для помощи пострадавшим в ДТП в Белоруссии украинцам 

РИА Новости 40 минут назад
КИЕВ, 13 мая — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины по поручению президента страны Петра Порошенко принимает комплекс мер для оказания помощи пострадавшим в ДТП в Белоруссии украинцам, сообщил в воскресенье начальник управления департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
Ранее в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения Белоруссии сообщила, что юные украинские футболисты пострадали в автоаварии под белорусским Каменцом (Брестская область), один ребенок погиб.
"По поручению президента Украины МИД принимает комплекс мер по оказанию помощи пострадавшим в ДТП в Белоруссии украинцам. Привлечены лучшие белорусские медицинские специалисты для оказания помощи пострадавшим", — написал Кирилич в своем микроблоге в Twitter.
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