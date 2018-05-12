Ещё
Новый министр обороны Армении официально вступил в должность
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новый министр обороны Армении официально вступил в должность 

360tv.ru 37 минут назад
Фото: 360tv.ru
Давид Тоноян 12 мая официально вступил в должность министра обороны Армении. Он принял военное знамя у своего предшественника Вигена Саркисяна, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс‐службу министерства обороны республики.
Президент Армении Армен Саркисян назначил Давида Тонояна, занимавшего до этого пост и. о. главы МЧС, министром обороны. Назначение было сделано по предложению премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
«Саркисян передал военное знамя министра новому руководителю ведомства Давиду Тонояну», — подтвердила пресс-служба оборонного ведомства республики.
Нового министра ознакомили с проделанной за последнее время работой, ввели в курс новых направлений и программ. После торжественной церемонии вступления в должность Давид Тоноян и Виген Саркисян посетили военный пантеон и отдали дань памяти героям Армении.
Президент страны Армен Саркисян сменил руководителей силовых структур Армении. По предложению Пашиняна, начальником полиции стал Валерий Осипян, а Службу национальной безопасности возглавил Артур Ванецян.
Парламент Армении избрал лидера оппозиции Никола Пашиняна премьер‐министром 8 мая. Его кандидатуру поддержали 58 депутатов, против проголосовали 42, один воздержался.
360tv.ru: последние новости
Лукашенко призвал не политизировать «Бессмертный полк» Запрет не остановит «Бессмертный полк» в Минске Лукашенко рассказал о визитной карточке Белоруссии
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ДНР заявили о больших потерях ВСУ под Горловкой452
Пугачева наплевала на проигравшую Самойлову320
Одну из богатейших украинок зарезали в Черногории102
Алина Кабаева отмечает юбилей74
Пугачева просила Самойлову не ехать на «Евровидение»106
Видео
01:32
Российские «Медведи» напугали американцев
Оружие Армия
00:48
Зачем россияне на 9 мая устраивают дебоши за границей
Общество Конфликты
01:43
В РФ отказались считать конкурентом газопровод TANAP
Экономика Компании
04:36
Украина нашла замену «надуманным героям» войны
В мире Украина
00:58
На Украине заявили о нехватке денег на Крым
В мире Компании
02:13
Ролик с поднявшим росгвардейца стал мемом
Общество
09:46
США захотели выйти из еще одного соглашения
США Армия
01:15
Пугачева просила Самойлову не ехать на «Евровидение»
Шоу-бизнес
00:16
Беременную Кудрявцеву поймали на обмане
Шоу-бизнес
00:11
NASA показало дыру на Солнце
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение