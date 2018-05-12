Новый министр обороны Армении официально вступил в должность

Давид Тоноян 12 мая официально вступил в должность министра обороны Армении . Он принял военное знамя у своего предшественника Вигена Саркисяна, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс‐службу министерства обороны республики.

Президент Армении Армен Саркисян назначил Давида Тонояна, занимавшего до этого пост и. о. главы МЧС , министром обороны. Назначение было сделано по предложению премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«Саркисян передал военное знамя министра новому руководителю ведомства Давиду Тонояну», — подтвердила пресс-служба оборонного ведомства республики.

Нового министра ознакомили с проделанной за последнее время работой, ввели в курс новых направлений и программ. После торжественной церемонии вступления в должность Давид Тоноян и Виген Саркисян посетили военный пантеон и отдали дань памяти героям Армении.

Президент страны Армен Саркисян сменил руководителей силовых структур Армении. По предложению Пашиняна, начальником полиции стал Валерий Осипян , а Службу национальной безопасности возглавил Артур Ванецян.

Парламент Армении избрал лидера оппозиции Никола Пашиняна премьер‐министром 8 мая. Его кандидатуру поддержали 58 депутатов, против проголосовали 42, один воздержался.