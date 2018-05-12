Новый министр обороны Армении официально вступил в должность 

Давид Тоноян 12 мая официально вступил в должность министра обороны Армении. Он принял военное знамя у своего предшественника Вигена Саркисяна, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс‐службу министерства обороны республики.
Президент Армении Армен Саркисян назначил Давида Тонояна, занимавшего до этого пост и. о. главы МЧС, министром обороны. Назначение было сделано по предложению премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
«Саркисян передал военное знамя министра новому руководителю ведомства Давиду Тонояну», — подтвердила пресс-служба оборонного ведомства республики.
Нового министра ознакомили с проделанной за последнее время работой, ввели в курс новых направлений и программ. После торжественной церемонии вступления в должность Давид Тоноян и Виген Саркисян посетили военный пантеон и отдали дань памяти героям Армении.
Президент страны Армен Саркисян сменил руководителей силовых структур Армении. По предложению Пашиняна, начальником полиции стал Валерий Осипян, а Службу национальной безопасности возглавил Артур Ванецян.
Парламент Армении избрал лидера оппозиции Никола Пашиняна премьер‐министром 8 мая. Его кандидатуру поддержали 58 депутатов, против проголосовали 42, один воздержался.