Высказывания Леонтьева об Армении не являются позицией «Роснефти»

"Частные высказывания журналиста Михаила Леонтьева не имеют ничего общего с позицией НК «Роснефть» в отношении сотрудничества с Арменией. Компания уважает выбор армянского народа и парламента страны, а кроме того, активно работает в регионе и гарантирует выполнение контрактных обязательств", — отмечается в сообщении.