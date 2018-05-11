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Высказывания Леонтьева об Армении не являются позицией «Роснефти»
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Высказывания Леонтьева об Армении не являются позицией «Роснефти» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Высказывания журналиста Михаила Леонтьева никак не соотносятся с позицией "Роснефти" в отношении сотрудничества с Арменией, говорится в сообщении компании.
"Частные высказывания журналиста Михаила Леонтьева не имеют ничего общего с позицией НК «Роснефть» в отношении сотрудничества с Арменией. Компания уважает выбор армянского народа и парламента страны, а кроме того, активно работает в регионе и гарантирует выполнение контрактных обязательств", — отмечается в сообщении.
Ранее Леонтьев заявил, что Армения на протяжении всей истории является обременением для РФ. Он также крайне нелестно высказался о политических акциях оппозиции в этой стране.
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