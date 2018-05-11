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Путин и Назарбаев 9 ноября обсудят развитие туризма на форуме в Казахстане
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Путин и Назарбаев 9 ноября обсудят развитие туризма на форуме в Казахстане 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев примут участие в Форуме межрегионального сотрудничества двух стран, который пройдет 9 ноября в городе Петропавловске (Казахстан). Об этом сообщил журналистам и.о. помощника президента России Юрий Ушаков.
"Министерства и ведомства двух стран [РФ и Казахстана] ведут активную подготовку к очередному Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств, — отметил он. — Он запланирован на 9 ноября в казахстанском Петропавловске и будет посвящен развитию туристической сферы". Предыдущий форум, который проводится ежегодно, состоялся 9 ноября 2017 года в Челябинске.
Говоря об отношениях двух стран, Ушаков отметил сотрудничество космической сфере на основе утвержденных в декабре 2016 года «дорожной карты» и Условий реализации совместного проекта космического ракетного комплекса «Байтерек». По словам представителя Кремля, в Москве в июне этого года пройдет заседание межправкомиссии по космодрому «Байконур».
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