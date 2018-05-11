Путин и Назарбаев 9 ноября обсудят развитие туризма на форуме в Казахстане

"Министерства и ведомства двух стран [ РФ и Казахстана] ведут активную подготовку к очередному Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств, — отметил он. — Он запланирован на 9 ноября в казахстанском Петропавловске и будет посвящен развитию туристической сферы". Предыдущий форум, который проводится ежегодно, состоялся 9 ноября 2017 года в Челябинске

Говоря об отношениях двух стран, Ушаков отметил сотрудничество космической сфере на основе утвержденных в декабре 2016 года «дорожной карты» и Условий реализации совместного проекта космического ракетного комплекса «Байтерек». По словам представителя Кремля, в Москве в июне этого года пройдет заседание межправкомиссии по космодрому «Байконур».