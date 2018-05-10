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Саркисян уволил глав полиции и Службы нацбезопасности
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Саркисян уволил глав полиции и Службы нацбезопасности 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Sputnik Армения/Aram Nersesyan
Президент Армении Армен Саркисян отправил в отставку начальника полиции и директора Службы национальной безопасности, сообщили в пресс-службе главы государства.
"Освободить от занимаемых должностей начальника полиции Владимира Гаспаряна и директора Службы национальной безопасности Георгия Кутояна", — говорится в указе президента, размещенном на его сайте.
Ранее премьер-министр Никол Пашинян сообщил на своей странице в Facebook, что обратился к президенту с предложением об увольнении руководителей двух силовых ведомств.
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