Додон не поддержал идею о выводе российских военных из Приднестровья

Ранее спикер молдавского парламента по итогам визита в Вашингтон заявил, что Молдавия заручилась поддержкой США Германии и других стран для рассмотрения в ООН резолюции о выводе российских военных из приднестровского региона. Он полагает, что в июне будут пройдены «все процедуры, чтобы эта резолюция и проект были включены в повестку ООН». Власти предлагают заменить миротворцев международной гражданской миссией.

"Это делается в преддверии парламентских выборов, касается внутриполитической ситуации, попытки получить дополнительную поддержку от проевропейски настроенных граждан Молдавии. Я надеюсь, что со стороны Российской Федерации все будет воспринято именно так: не как позиция Молдавии в целом, а как позиция отдельных политических деятелей, которые готовятся к выборам", — сказал Додон.

На территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.