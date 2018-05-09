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Лукашенко призвал не политизировать акцию «Бессмертный полк» в Минске
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Лукашенко призвал не политизировать акцию «Бессмертный полк» в Минске 

Говорит Москва 51 минуту назад
Он напомнил, что ранее 9 мая в республике отмечали шествием по центральному проспекту столицы к площади Победы. Однако позже из-за возраста и состояния здоровья ветеранов от этого формата решили отказаться. «Но если народ просит снова пройти с портретами, флагами — в будущем году мы это организуем… Запомните: в Белоруссии никогда никто святое не запрещал и запрещать не будет», — заключил Александр Лукашенко.
Ранее организатор «Бессмертного полка» в Минске Валерий Драко сообщил, что мэрия отказала в проведении шествия в этом году, объяснив это запланированной другой акцией с аналогичными целями. Позже стало известно, что власти города всё же согласовали проведение «Бессмертного полка», но с небольшими изменениями по времени.
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