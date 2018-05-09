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Лукашенко пообещал навсегда сохранить правду о Великой Отечественной войне
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Лукашенко пообещал навсегда сохранить правду о Великой Отечественной войне 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Белоруссия всегда будет хранить правдивую историю Великой Отечественной войны. Об этом говорится в поздравительном послании президента страны Александра Лукашенко.
По его словам, белорусы будут передавать следующим поколениям понимание того, что в основе защиты от любой угрозы лежит единство, вера в себя и истинная любовь к родине.
«Мужество, несгибаемость воли и патриотизм народа-победителя навеки останутся символом нашего национального самосознания», — говорится в официальном сообщении главы государства.
Лукашенко поблагодарил ветеранов за их подвиг, который будет «жить в сердцах как великий дар». Президент отметил, что благодаря победе над фашизмом граждане получили возможность свободно трудиться на родной земле, воспитывать детей и внуков на идеалах добра, честности и справедливости.
Накануне президент РФ Владимир Путин поздравил с 73‐й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне лидеров стран бывшего СССР, а также граждан Грузии и Украины. По словам главы государства, важно передать будущему поколению «неискаженную правду» о событиях войны. Путин также добавил, что долг жителей всех стран — не допустить повторения трагических событий прошлого.
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