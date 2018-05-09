Лукашенко пообещал навсегда сохранить правду о Великой Отечественной войне

Белоруссия всегда будет хранить правдивую историю Великой Отечественной войны. Об этом говорится в поздравительном послании президента страны Александра Лукашенко

По его словам, белорусы будут передавать следующим поколениям понимание того, что в основе защиты от любой угрозы лежит единство, вера в себя и истинная любовь к родине.

«Мужество, несгибаемость воли и патриотизм народа-победителя навеки останутся символом нашего национального самосознания», — говорится в официальном сообщении главы государства.

Лукашенко поблагодарил ветеранов за их подвиг, который будет «жить в сердцах как великий дар». Президент отметил, что благодаря победе над фашизмом граждане получили возможность свободно трудиться на родной земле, воспитывать детей и внуков на идеалах добра, честности и справедливости.