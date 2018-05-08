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Руководитель аппарата правительства Армении ушел в отставку
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Руководитель аппарата правительства Армении ушел в отставку 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 8 мая — ИА Новости. Руководитель аппарата правительства Армении и два замминистра обороны ушли во вторник в отставку, сообщается на официальном сайте правительства.
"Решением врио премьер-министра Карена Карапетяна от занимаемых должностей освобождены руководитель аппарата правительства Ваге Степанян, заместители министра обороны Артак Закарян и Артак Давтян, глава управления по информации и связям с общественностью Зоя Барсегян, главный военный инспектор Микаел Арутюнян", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы правительства, свои должности покинули также помощник премьер-министра Владимир Акопян и главный советник Алексан Арутюнян.
Во вторник Национальное собрание Армении избрало премьер-министром лидера оппозиционной партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна.
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