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Павел Филип обвинил Игоря Додона в закрытии «железного занавеса» между Молдавией и ЕС
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Павел Филип обвинил Игоря Додона в закрытии «железного занавеса» между Молдавией и ЕС 

360tv.ru 1 час назад
Молдавский премьер‐министр Павел Филип обвинил главу республики Игоря Додона в намеренной изоляции Молдавии от Европейского союза. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Moldpres.
Это великая цель президента Додона, и он даже этого не скрывает: железный занавес между нами и Европейским союзом
Павел Филип.
Филип назвал поддержку Евросоюза «решающим фактором» и отметил, что она очень важна.
Программа ЕС предусматривает финансовую помощь Молдавии в размере 100 миллионов евро, при условии соблюдения демократических норм в предстоящих парламентских выборах.
1 февраля стало известно, что в планах молдавского лидера «всеми законными способами» не допустить включение в Конституцию республики пункта о европейской интеграции как стратегической цели государства.
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