Павел Филип обвинил Игоря Додона в закрытии «железного занавеса» между Молдавией и ЕС

Это великая цель президента Додона, и он даже этого не скрывает: железный занавес между нами и Европейским союзом

Павел Филип.

Филип назвал поддержку Евросоюза «решающим фактором» и отметил, что она очень важна.

Программа ЕС предусматривает финансовую помощь Молдавии в размере 100 миллионов евро, при условии соблюдения демократических норм в предстоящих парламентских выборах.

1 февраля стало известно, что в планах молдавского лидера «всеми законными способами» не допустить включение в Конституцию республики пункта о европейской интеграции как стратегической цели государства.