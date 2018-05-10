Никол Пашинян начал чистку в силовых ведомствах Армении

Президент Армении Армен Саркисян отправил в отставку руководителей Службы национальной безопасности (СНБ) и полиции Армении, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента. В тот же день Саркисян утвердил кандидатуры новых руководителей, предложенные премьер-министром Николом Пашиняном.

«Президент, согласно предложению премьер-министра Пашиняна, подписал указ о снятии с должности директора Службы национальной безопасности Георгия Кутояна и главы полиции Владимира Гаспаряна », — говорится в сообщении пресс-службу президента.

Ванецян, до того, как возглавить СНБ, занимал должность руководителя одного из районных управлений спецслужбы. Осипян до назначения главой полицейского ведомства был заместителем начальника полиции Еревана

Никол Пашинян пришел к власти на волне народных протестов, после отстранения от власти премьер-министра Сержа Саргсяна . Отставки высокопоставленных силовиков стали его первым кадровым решением с момента избрания главой государства 8 мая.

Георгий Кутоян занимал пост главы СНБ с 2016 по 2018 годы. До этого он работал адвокатом, пять лет был помощником президента. Владимир Гаспарян возглавлял полицию Армении с 2011 года. До этого более 20 лет занимал руководящие посты в силовых ведомствах. Руководил военной полицией, был заместителем министра обороны.