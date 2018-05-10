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Никол Пашинян начал чистку в силовых ведомствах Армении
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Никол Пашинян начал чистку в силовых ведомствах Армении 

Lenta.ru 27 минут назад
Фото: Lenta.ru
Президент Армении Армен Саркисян отправил в отставку руководителей Службы национальной безопасности (СНБ) и полиции Армении, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента. В тот же день Саркисян утвердил кандидатуры новых руководителей, предложенные премьер-министром Николом Пашиняном.
«Президент, согласно предложению премьер-министра Пашиняна, подписал указ о снятии с должности директора Службы национальной безопасности Георгия Кутояна и главы полиции Владимира Гаспаряна», — говорится в сообщении пресс-службу президента.
На освободившиеся должности премьер предложил кандидатуры Артура Ванецяна и Валерия Осипяна соответственно, сообщает «Интерфакс».
Ванецян, до того, как возглавить СНБ, занимал должность руководителя одного из районных управлений спецслужбы. Осипян до назначения главой полицейского ведомства был заместителем начальника полиции Еревана.
Никол Пашинян пришел к власти на волне народных протестов, после отстранения от власти премьер-министра Сержа Саргсяна. Отставки высокопоставленных силовиков стали его первым кадровым решением с момента избрания главой государства 8 мая.
Георгий Кутоян занимал пост главы СНБ с 2016 по 2018 годы. До этого он работал адвокатом, пять лет был помощником президента. Владимир Гаспарян возглавлял полицию Армении с 2011 года. До этого более 20 лет занимал руководящие посты в силовых ведомствах. Руководил военной полицией, был заместителем министра обороны.
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