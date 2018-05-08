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И. о. премьера Армении Карапетян сложил полномочия
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И. о. премьера Армении Карапетян сложил полномочия 

ТАСС 1 час назад
ЕРЕВАН, 8 мая. /ТАСС/. И. о. премьер-министра Армении Карен Карапетян сложил свои полномочия после избрания Никола Пашиняна на пост нового председателя правительства. Об этом сообщила во вторник пресс-служба кабмина страны.
"Я поздравляю Никола Пашиняна с избранием премьер-министром страны. Новому и всем последующим премьерам желаю удачи, стабильного правления в решающий для страны момент", — заявил Карапетян.
Также в отставку подал первый заместитель министра обороны Армении Артак Закарян. Об этом говорится в распространенном им заявлении.
"Моя политическая команда ушла в оппозицию. На ключевые посты в минобороны должен назначить новый премьер-министр", — говорится в заявлении Закаряна.
Во вторник в парламенте Армении прошли выборы премьер-министра. За Пашиняна проголосовали 59 депутатов, против — 42. Глава Республиканской партии Ваграм Багдасарян до голосования заявил, что 11 депутатов от их фракции проголосуют за Пашиняна «чтобы сохранить стабильность в стране».
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