И. о. премьера Армении Карапетян сложил полномочия

"Я поздравляю Никола Пашиняна с избранием премьер-министром страны. Новому и всем последующим премьерам желаю удачи, стабильного правления в решающий для страны момент", — заявил Карапетян.

Также в отставку подал первый заместитель министра обороны Армении Артак Закарян . Об этом говорится в распространенном им заявлении.

"Моя политическая команда ушла в оппозицию. На ключевые посты в минобороны должен назначить новый премьер-министр", — говорится в заявлении Закаряна.