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Члены Республиканской партии Армении не войдут в новое правительство
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Члены Республиканской партии Армении не войдут в новое правительство 

RT на русском 1 час назад
Республиканская партия Армении, имеющая большинство мандатов в парламенте, объявляет себя оппозицией и не войдёт в новое правительство. Об этом сообщил вице-спикер парламента Армении, член исполнительного органа РПА Эдуард Шармазанов.
«Представители партии не войдут в правительство. Мы партия с идеологией, принципами, и не можем войти в правительство, будучи оппозиционной», — приводит его слова РИА Новости.
Шармазанов добавил, что с настоящего времени РПА становится оппозиционной.
Ранее сообщалось, что лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян избран премьер-министром страны.
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