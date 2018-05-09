Не повезло: с бангладешцами, попавшими в Армению из Азербайджана, «поработают»

БАКУ , 9 мая — Sputnik . Иностранцы, накануне совершившие попытку незаконно проникнуть на территорию Армении , являются гражданами Бангладеш . Об этом заявил и.о. министра обороны Армении Виген Саркисян , по словам которого, с нарушителями «проведут работы» в Службе национальной безопасности страны, сообщает Sputnik Армения. "Нарушители — граждане Бангладеш. Они переданы Службе национальной безопасности Армении", — сообщил Саркисян на пресс-конференции в среду, девятого мая. Других деталей он не сообщил. Известно только, что нарушителей границы шестеро. Напомним, ночью восьмого мая армянские военнослужащие задержали иностранцев, которые пытались незаконно проникнуть на территорию Армении со стороны Азербайджана . Об этом сообщил в своем Facebook пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян. Sputnik Азербайджан в пресс-службе министерства обороны Азербайджана не предоставили информацию касательно данного инцидента.