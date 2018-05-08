Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»

Организаторам акции «Бессмертный полк» в Минске отказали в проведении мероприятия 9 мая. Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на главу координационного совета организации российских соотечественников в Белоруссии Андрея Геращенко.

В Мингорисполкоме отказ объяснили тем, что 9 мая в стране будут проходить другие акции. По словам Геращенко, в ведомстве отметили, что акции эти похожи на «Бессмертный полк» по смыслу — « Беларусь помнит» и «Они сражались за Родину», когда школьники несут портреты героев Великой Отечественной войны.

«На мой взгляд, надо было «вписывать коробку» «Бессмертного полка» в общегородское шествие. И проблем бы не было», — отметил Геращенко.

Он подчеркнул, что «Бессмертный полк» все равно состоится, но «уже не организованной колонной».

Организатор акции в Минске, экс-депутат Палаты представителей Белоруссии Валерий Драко подтвердил в комментарии агентству Sputnik , что акция состоится, так как организаторы «не могут подвести» людей, которые придут на праздник с портретами. По его словам, участников шествия приведут на площадь Победы, где они смогут возложить цветы. Драко отметил, что в 2017-м в шествии в Минске приняли участие около двух тысяч человек.

В 2018 году акция «Бессмертный полк» также должна состояться в Бресте и Витебске

Как отмечает TUT.BY, в 2017 году Мингорисполком предложил «Бессмертному полку» присоединиться к акции «Беларусь помнит». Люди с баннером «Бессмертный полк» собрались у филармонии, а позже присоединились к республиканскому мероприятию и возложили цветы.