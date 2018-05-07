Российская пропаганда превращает людей в зомби

В интервью порталу Aktuálně.cz белорусский писатель и многолетний председатель белорусского «ПЕН-клуба» Андрей Хаданович говорит, что война на Украине обеспокоила белорусского президента Александра Лукашенко , но он сумел обернуть это себе на пользу. По его словам, многие белорусы в информационном плане зависимы от российских СМИ. «Значительная часть белорусов по-прежнему верит пропаганде. У российских информационных каналов в стране большое влияние и аудитория», — рассказывает писатель. Андрей Хаданович дал интервью на Украине. Там он принимал участие в заседании Дискуссионного клуба «Майдан», которое провел Чешский центр в Киеве.

Aktuálně.cz: С начала войны на Донбассе прошло четыре года. Как события на Украине изменили Белоруссию

Андрей Хаданович: Необъявленная российская война против Украины повлияла на Белоруссию в двух аспектах. Во-первых, она оказала влияние на режим, а во-вторых, на общество.

Белорусское общество разделилось на два лагеря в зависимости от оценки войны на Украине. Я не могу сказать, что линия раздела проходит между городом и селом или между старшим и молодым поколением. Скорее, различия заметны между свободными людьми, имеющими доступ к интернету и современным телекоммуникационным средствам, и людьми, которые в информационно плане зависят от телевидения и средств пропаганды.

Значительная часть белорусов по-прежнему верит пропаганде. У российских информационных каналов в стране большое влияние и аудитория. Речь идет о пропаганде ненависти и агрессивных метафор войны. Я бы назвал это «зомбированием» людей.

С другой стороны, в Белоруссии много тех (думаю, их становится все больше), кто с симпатией относится к переменам на Украине. Белорусские студенты и молодежь часто ездят в свободное время в Киев или Львов . Они собственными глазами видят, как выглядит жизнь на Украине.

Однако украинская тема вносит довольно серьезный раскол в белорусское общество. Мне известно множество случаев, когда, например, из-за этого ссорятся родители и дети.

— Изменился ли как-то и белорусский режим?

— От войны на Украине президент Александр Лукашенко в итоге выиграл больше, чем кто-либо другой. Он преподносит себя как миротворец и человек, который обеспечил Белоруссии стабильность и спокойствие. В первые месяцы войны популярность Лукашенко по-настоящему выросла, хотя результаты последних президентских выборов в 2015 году он все равно фальсифицировал.

В определенной степени белорусский режим испугался событий на Украине. Он понял, что существует реальная вероятность агрессии. И теперь Лукашенко делает ставку на патриотизм белорусов, чего не было раньше. Прежде он игнорировал все белорусское — например, литературу и культуру. Попытки сформулировать белорусскую идентичность он называл китчевым фольклором. Но война на Украине все изменила. Теперь Лукашенко более благосклонно относится к белорусскому языку, культуре. Белорусского языка стало больше в школах и, например, на телевидении.

— Сколько белорусов владеет белорусским языком? Можно ли сказать, что этому языку грозит постепенное исчезновение?

— Язык, несомненно, подошел к критической стадии. Но, как я говорю, ситуация улучшилась. Достаточно много людей более или менее владеет белорусским языком. Возможно, 90% граждан. Однако в быту на нем мало кто говорит.

— Как белорусские власти отреагировали на присуждение Нобелевской премии по литературе белорусской писательнице Светлане Алексиевич , которая критически относится к Советскому Союзу и постсоветским режимам?

— Ситуация была немного комичной. Сначала власти молчали. Потом Алексиевич поздравил украинский президент Петр Порошенко , поскольку она родилась в Ивано-Франковске на Украине, то есть по сути она отчасти и украинская писательница. И только после этого белорусские власти поздравили Алексиевич.

— Вы говорили о влиянии российского телевидения и СМИ. Белорусские СМИ информируют о войне на Украине аналогичным образом?

— Скорее, они стараются преподнести все так, чтобы ситуация была выгодной для Лукашенко и его правительства. Белорусские СМИ в целом нейтрально информируют о войне на Украине, ограничиваясь только фактами и сообщениями о происходящем. Но при этом телеканалы передают новости, к примеру, об успехах сельского хозяйства в Белоруссии или о высоком уровне жизни в стране по сравнению с регионами и странами, где идет война.

— Есть ли какие-то данные о том, что белорусы воевали или воюют в войне на Украине?

— Они воевали с обеих сторон: за Украину и за пророссийские силы. Кстати, одной из первых жертв стрельбы на Майдане в 2014 году стал белорус Михаил Жизневский.

— Александр Лукашенко правит с 1994 года, то есть 24 года. Не собирается ли он наконец уйти?

— Не думаю, что он планирует нечто подобное.